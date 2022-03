Wedemark

Auch im Krisenstab der Gemeinde Wedemark war das Thema ukrainischer Flüchtlinge bereits auf der Tagesordnung. „Wir sind vorbereitet und können jederzeit relativ schnell Sammelunterkünfte aufbauen“, so Gemeindesprecher Ewald Nagel. Die oberste Prämisse sei eine zentrale Unterbringung am besten in Wohnungen. „“Wir würden es sehr begrüßen, wenn Wedemärker privat Unterkünfte zur Verfügung stellen würden.“ Die Bereitschaft dazu sei groß, wie Nagel aus privaten Gesprächen erfahren haben will.

„Pläne liegen in der Schublade“

„Die Pläne für Sammelunterkünfte sind alle noch da und liegen in der Schublade.“ Noch aber bestünde keine Notwendigkeit, sie da herauszuholen. Konkrete Informationen über zu erwartende Flüchtlingszahlen gebe es noch nicht. Die Zuweisung würde über die Region erfolgen nach dem bewährten Königsberger Schlüssel. Auch hätten die Nutzer der potenziellen Sammelunterkünfte noch nicht informiert werden können, dies sei erst Anfang kommender Woche möglich.

Von Andreas Krasselt