Gut, wenn es großzügige Unternehmen in diesen Corona-Zeiten gibt. Die Gemeinde Wedemark hat nun 2000 Atemschutzmasken von zwei örtlichen Firmen gespendet bekommen. Diese Gabe wird an die Helfer in Pflegeheimen weitergereicht. Zudem hat die Kommune weitere 5000 Masken beschafft – zur Weitergabe.