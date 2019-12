Bissendorf

Advent im Kerzenschein: Die St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf veranstaltet in der Vorweihnachtszeit gleich drei Andachten. Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck geht es darum, dass die Besucher bei Kerzenlicht ein wenig entspannen und eine kurze Auszeit in der Wochenmitte nehmen. Der erste Termin ist für Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr im Gotteshaus vorgesehen.

Kleine Pause in der Adventszeit einlegen

„Wir freuen uns auf alle, die in der Adventszeit eine kleine Pause suchen und sich konzentrieren möchten auf das, was Weihnachten kommt“, laden beide Pastoren ein, die die einzelnen Abende gemeinsam mit Ira Wilkens, Karin Ernst und Ute Alfeis gestalten. Die Form ist bewusst schlicht gehalten – statt einer Predigt erklingen Texte aus dem Lukasevangelium, die mit Stille und einem kleinen Impuls wirken können, Gebete und einfacher Gesang. Kirchenmusiker Ole Magers begleitet die drei Abende musikalisch.

„Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was wir uns im Advent wünschen“, beschreibt Buck die Entstehung. „Und wir waren uns einig: Ruhe und Konzentration in einer Zeit, in der wir selber oft rastlos sind – und eine Erinnerung an das, was wir mit Weihnachten eigentlich feiern.“ Die weiteren Termine sind mittwochs, 11. und 18. Dezember, ebenfalls ab 19 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier