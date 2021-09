Schlage-Ickhorst

Seit Jahren fordern politische Vertreter aus der Wedemark den Umbau des Nadelöhrs im Kreuzungsbereich der Landesstraße 190 und der Kreisstraße 101 in Schlage-Ickhorst. Denn speziell im sich dort stauenden Berufsverkehr morgens und abends müssen die Pendler täglich gute Nerven beweisen.

Auch die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sieht einen Umbau als notwendig an. Allerdings scheiterten jegliche Planungen im Vorfeld bereits an fehlendem Personal in der zuständigen Stelle in Hannover, heißt es vonseiten des Bürgermeisters Helge Zychlinski (SPD). Nun hat die Gemeinde Wedemark Nägel mit Köpfen gemacht – und ist dem Land bei der Planung zur Seite gesprungen.

FDP-Ratsherr lobt Landesbehörde und Bürgermeister

Dafür gibt es von FDP-Ratsherrn Erik van der Vorm, der wie SPD und CDU seit Jahren an der Kreuzung Änderungen einfordert, reichlich Lob. Dieses adressiert der Freidemokrat an den Leiter der Landesbehörde Friedhelm Fischer sowie auch an Wedemarks Bürgermeister samt Team im Rathaus Mellendorf. Denn Ersterer habe zugelassen, dass die Gemeinde die Planungen vorantreiben dürfe, berichtet van der Vorm. Und die Gemeindeverwaltung habe den Spielball aufgenommen und dafür gesorgt, dass nun das Planfeststellungsverfahren laufe, das im nächsten Jahr genehmigt werden könnte, lobte der FDP-Ratsherr. Er spricht nun von einer „greifbaren Lösung“.

Separate Abbiegerspuren sollen Verkehrsfluss erhöhen

Dieser Plan sieht nach Angaben Zychlinskis vor, dass es im Kreuzungsbereich auf der L190 in Richtung Mellendorf eine gut 90 Meter lange Rechtsabbiegerspur und in Richtung Langenhagen einen gleichlangen Linksabbieger geben soll. Dafür müssen die Fahrbahnen an diesen Stellen um einige Meter verbreitert werden. Das habe allerdings zur Folge, dass einige Bäume auf der Ostseite der Landesstraße gefällt werden müssen, gab der Rathauschef zu bedenken. Darunter auch eine mächtige Eiche. Parallel dazu werden der parallele Geh- und Radweg verlegt.

Die Pläne für die Kreuzung sehen auf der L190 in Richtung Norden eine Rechtsabbiegerspur, in Richtung Süden einen Linksabbieger vor, um den Verkehrsfluss zu erhöhen. Quelle: Sven Warnecke

Doch mit dem Umbau werde auch für mehr Sicherheit gesorgt. Nicht nur für den Kraftfahrzeugverkehr – die Polizei hatte die Ampelkreuzung immer wieder zu einem Unfallschwerpunkt erklärt. Auch für Fußgänger und Radfahrer werde die Stelle künftig sicherer, kündigt Zychlinski bei einem Ortstermin am Donnerstag an. Denn es würde beim Umbau auch für sogenannte Querungshilfen gesorgt, die ein Schneiden der Fahrbahn, speziell schwerer Fahrzeuge, unmöglich machen soll. Zudem werde eine neue Ampelanlage mit Kontaktstreifen und Bedarfsanforderung installiert.

Zeitplan für Umbau ist noch völlig offen

Auch wenn Zychlinski und van der Vorm nun mit einem raschen Baustart rechnen, bremst Behördenleiter Fischer die Erwartungen ein wenig. Denn der Umbau werde seinen Angaben zufolge wohl nur zusammen mit der grundlegenden abschnittsweisen Sanierung der gesamten L 190 zwischen Berkhof und Kiebitzkrug erfolgen. Alles andere mache wirtschaftlich keinen Sinn. Schließlich müsse für die Arbeit der jeweilige Abschnitt aus Sicherheitsgründen für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Doch für diese geplanten Arbeiten gebe es noch keinen Zeitplan. Das sei im Moment schwierig zu sagen. Fischer geht aber davon aus, dass es nach einem Planfeststellungsbeschluss etwa zwölf Monate dauere, bis mit Umbau und Sanierung der L190 begonnen werden kann. „Wenn es keine Einwendungen gibt“, relativiert der Behördenchef auf Anfrage. Er geht beim Ausbleiben von Protesten von Anliegern oder Grundstückseigentümern davon aus, dass es Mitte 2023 bis Anfang 2024 tatsächlich losgehen könne.

Die Frage des Geldes ist noch nicht geklärt

Dieser neuerliche Zeitplan sei aber nur dann einzuhalten, wenn im Landeshaushalt dafür auch Geld zur Verfügung steht. Denn allein für den Umbau des Kreuzungsbereichs in Schlage-Ickhorst kalkuliert Fischer mit etwa 400.000 Euro Kosten. Die gesamte Sanierung der stark befahrenen Landesstraße im Bereich Wedemark – die Fahrbahn wurde während der dreijährigen Umbauphase der Autobahn 7 noch stärker als sonst in Anspruch genommen – dürfte indes mehr als 15 Millionen Euro verschlingen. Besonders die Sanierung der Teilabschnitte in den Dörfern entlang der L 190 dürfte teuer werden.

Von Sven Warnecke