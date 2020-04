Wedemark

Das Team der kommunalen Schulsozialarbeit bietet im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres ( FSJ) im Sport die Möglichkeit, Sport und Soziales miteinander zu kombinieren. Seit 2010 haben Interessierte die Möglichkeit, ein FSJ im Mellendorfer Schulzentrum zu machen. Ab August ist die Stelle wieder frei – deshalb sucht die Gemeinde jetzt Bewerber.

Interessierte zwischen 16 und 27 Jahren erhalten auf diesem Weg die Gelegenheit, sich beruflich zu orientieren, ihre sozialen Kompetenzen zu verfeinern und sich persönlich weiterzuentwickeln, heißt es aus dem Rathaus. Dabei zählt die Mitgestaltung von Freispielphasen ebenso wie die Betreuung im Freizeitbereich zu den Aufgaben. Auch die Durchführung eines eigenen sportlichen Angebotes für Kinder und Jugendliche ist fester Bestandteil des FSJ im Sport.

Das kommende FSJ startet am 1. August und dauert zwölf Monate. Es wird ein Taschengeld von monatlich 300 Euro gezahlt. Interessierte melden sich bei der Kommunalen Schulsozialarbeit. Martin Damaske ist unter Telefon (05130) 581412, oder per E-Mail an schulsozialarbeit@wedemark.de erreichbar.

Von Patricia Chadde