Wedemark

Wer berühmte Gemälde nachstellt, kann selbst genähte Beutel aus Kulturwerbeplakaten gewinnen – unter diesem Motto wirbt die Gemeinde Wedemark für die bunte Mitmachaktion „Kulturbeutel“.

„Die Werbebanner des vergangenen Jahres, die für Kultur und Veranstaltungen in der Wedemark geworben haben, wurden einer neuen Bestimmung zugeführt“, sagt dazu Gemeindesprecher Ewald Nagel. Aus ihnen wurden Taschen genäht, die all jene gewinnen können, die ein Gemälde nachstellen, fotografieren und danach einsenden. „Bei dieser Kulturaktion können alle mitmachen“, sagt die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Angela von Mirbach. So könne Kultur auch über den eigentlichen Zeitraum der Veranstaltung hinaus wirken.

Mitmachen kann sich durchaus lohnen

Die Teilnehmenden sollen sich beim Nachstellen berühmter Gemälde mit Kunst auseinandersetzen. Dabei könnten die Beteiligten die eigene Fantasie ausleben – und so Spaß an der Kultur erfahren. Dann muss nur noch die Szene ins rechte Licht gerückt, fotografiert und per E-Mail an kulturselbermachen@wedemark.de gesendet werden. Mit etwas Glück können die Einsender eine der Taschen gewinnen, die an die besonderen Kunstaktionen im ersten Jahr der Corona-Pandemie erinnern.

28 schöne und einzigartige Kulturbeutel hat das Projekt „Unter einem Dach“ im Auftrag der Kulturbeauftragten aus den Bannern genäht. Die Taschen werden vor dem Versand auch noch mit kleinen kulturellen Überraschungen gefüllt, unter anderem mit einem Kochbuch für eine vielfältige Küche. Die besten Fotos werden für eine Open-Air-Ausstellung verwendet. Einsendeschluss ist Freitag, 2. April.

Von Sven Warnecke