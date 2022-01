Bissendorf/Mellendorf

In Norddeutschland wird manchmal schon direkt nach Neujahr der Weihnachtsbaum entsorgt, die Schweden treiben eine Woche später mit „Knut“ das Fest aus. Dieser Tradition schließt sich nun auch die Gemeindebibliothek Wedemark an. In beiden Ausleihstellen dürfen die Tannenbäume geplündert werden: in Mellendorf am Montag, 10. Januar, ab 10 Uhr und in Bissendorf am Dienstag, 11. Januar, ab 15 Uhr. Die Bäume bestehen allerdings nicht aus Nadeln, sondern auch aussortierten Bibliotheksbüchern, die dann kostenlos mitgenommen werden dürfen. Von Romanen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene über Klassiker der Weltliteratur bis hin zu Sachbüchern für jedes Alter ist alles dabei.

Von Janna Silinger