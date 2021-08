In wenigen Wochen sollen die Bauarbeiten an der abgebrannten Kita der St.-Georg-Kirchengemeinde in Mellendorf starten. Derzeit bereiten die Verantwortlichen die Außenanlage vor. Weil noch etwas Geld fehlt, sucht die Gemeinde nach Spendern – die mit einem Dachziegel beim Wiederaufbau helfen können.