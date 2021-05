Wedemark

Möglichst kurzfristig soll auf einer Dachfläche der Grundschule in Bissendorf eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Dies ist das erste Projekt, das die Genossenschaft in Gründung Bürger.Energie.Wedemark konkret realisieren will. „Auch die Planung von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Campus W in Mellendorf ist in vollem Gange“, bestätigte Ulf Gerkens aus dem Vorstand. Nur eines können die neuen engagierten Akteure für den Klimaschutz in der Wedemark selbst gerade nicht beschleunigen: ihre offizielle Eintragung ins Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hannover.

Viele wollen beim Klimaschutz helfen

„Die Unterlagen der Bürger.Energie.Wedemark liegen dort notariell beglaubigt seit Ende März. Wir warten täglich auf Rückmeldung des Amtsgerichts“, sagte Gerkens vergangene Woche auf Anfrage. Die Eintragung sei eine Formalie, da der Genossenschaftsverband bereits die Richtigkeit aller Angaben bestätigt hatte. Auch halte die Verzögerung Interessierte an der Arbeit der Gruppe für konkrete Klimaziele in der Wedemark nicht ab. Derzeit hat sich Gerkens zufolge ein Stamm von 80 Interessierten gemeldet – weitere Interessensbekundungen erwartet die BEW per E-Mail an info@BEWedemark.de. „Wenn wir den ersten Auftrag für eine Fotovoltaikanlage auf einem Gemeindedach vergeben, werden wir alle Interessenten zu einer Informationsveranstaltung einladen“, kündigte der Vorstand an.

Ausschuss wünscht sich Beratung zu Baugebieten

Derweil halten zwölf Gründungsmitglieder die Stellung, darunter – als juristische Personen – die Gemeinde Wedemark, die auf einen Ratsbeschluss im Dezember 2020 beigetreten ist, und die Gemeindewerke. Denn vorrangiges Ziel der ehrenamtlich organisierten Genossenschaft ist es, die Wedemark mit regenerativen Energiequellen klimafreundlicher zu gestalten. Dass sich dies nicht auf Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen und privaten Dachflächen beschränken muss, machten mehrere Kommunalpolitiker in der jüngsten digitalen Sitzung im Bau- und Umweltausschuss des Rates deutlich.

So wünschte der Ausschuss ausdrücklich weiteren Austausch und Beratung durch die BEW, etwa zu zwei Machbarkeitsstudien der Wärmeversorgung im geplanten Wohngebiet Ortsriede in Mellendorf und im jetzt genehmigten Gewerbegebiet Gailhof. „Wir haben alle Themen auf dem Schirm, auch Windenergie“, bestätigte Rainer Tepe aus dem Vorstand der Genossenschaft für erneuerbare Energien den Ausschussmitgliedern. Die Gruppe wolle aber zunächst die ersten konkreten Projekte abliefern.

Grundschule bald machbar – Campus W später

Auch das Dach der Bissendorfer Schulturnhalle kommt für eine größere Fotovoltaikanlage infrage. Quelle: Privat

Die Grundschule Bissendorf ist das kleinere Vorhaben, das bald zu realisieren wäre. Auf dem Hauptdach am Anbau an der Schule möchte das genossenschaftliche Unternehmen eine Fotovoltaikanlage errichten. „Wir würden auch das Dach der Sporthalle bestücken, wenn eine größere Anlage sinnvoll und wirtschaftlich ist“, sagte Tepe. Einige Sonnenkollektoren seien schon länger auf dem Zwischendach installiert und würden genutzt.

Dagegen werde sich der ursprüngliche Zeitplan, noch im Mai Fotovoltaik auf die Dächer des Campus W in Mellendorf zu bringen, nicht halten lassen. Die Hürden aus unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen seien höher als gedacht. „Wir gehen aber mit umso mehr Elan an die Umsetzung in den nächsten Monaten und Jahren.“ Der Gebäudekomplex Schulzentrum weise einen hohen Energiebedarf auf und verfüge über große Dachflächen.

Harter Kern aus Ingenieuren

Die Genossenschaft ist keine Initiative der Gemeinde; sie ist aus der Energiegruppe Wedemark mit einem harten Kern von Ingenieuren hervorgegangen. Der Klimaschutz ist eines der gemeinsam erklärten Ziele von Kommune und Genossenschaft. Die Experten der BEW klären im Austausch mit den Fachbereichen der Gemeindeverwaltung die technischen Voraussetzungen für die Installation von Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und stellen mit der Verwaltung einen sogenannten Bestückungsplan auf.

