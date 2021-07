Wedemark

Die langen Schließzeiten der Schranken an den vier Bahnübergängen in der Wedemark bringen nicht nur Autofahrer regelmäßig aus der Fassung. Leidtragende sind auch Fußgänger und Radfahrende. Nun sollen die Beschwerden darüber auch das Regierungsviertel in Berlin erreichen – über eine geplante Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Dürr.

Lesen Sie auch Schließzeiten der Schranken an Bahnübergängen: Das denken Politiker

Diese wolle er nach eigenem Bekunden mit Zitaten aus der Wedemark unterfüttern. Diese Aktion hatte die örtliche FDP initiiert. Sechs Wochen lang standen FDP-Ratsherr Erik van der Vorm und Mitstreiter an den Bahnschranken in Mellendorf, Bissendorf, Wennebostel und Elze, haben Zeiten gemessen. Zudem wurden auffällige Banner installiert mit der Abfrage, wie die Betroffenen im Alltagsverkehr über die Schließzeiten denken. Per QR-Code auf den Bannern liefen 159 Rückmeldungen ein. Gesammelt hat sie Tobias Berger in der FDP-Landesgeschäftsstelle in Hannover.

Geschlossene Schranken zerren an den Nerven

Der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Birkner (von links) unterstützt die Banner-Aktion des Wedemärker FDP-Ratsherrn Erik van der Vorm, die der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr für seine Kleine Anfrage im Bundestag nutzen will. Quelle: privat

„Von 159 Nachrichten sind 158 von den Schranken genervt“, bestätigte Berger auf Anfrage. „Sie teilen ausnahmslos die Kritik von Erik van der Vorm.“ Selbstverständlich würden die Zitate zur Verwendung in der Anfrage an die Regierung anonymisiert. Stellung bezogen hat aber auch ein Fahrdienstleiter der Bahn mit einigen betriebstechnischen Anmerkungen – und äußerte sich deutlich verärgert.

Seit Jahren fordert van der Vorm Änderungen und will sich mit dem bisherigen Stand in Politik und Verwaltung sowie Antworten der Bahn aus den Vorjahren nicht zufriedengeben. Denn nicht nur für fünf oder sechs Minuten geht an Bahnübergängen nichts mehr – im Stau stehen Verkehrsteilnehmer etwa auf der Wedemarkstraße in Mellendorf und in Bissendorf vor dem Bahnübergang Scherenbosteler Straße oft die doppelte Zeit.

Vorwurf: Bahn verwendet veraltete Technik

Es könne nicht sein, dass die Bahn zur Regulierung der Schranken und der Zugfolgen teils eine über 40 Jahre alte Technik anwende, kritisiert van der Vorm. „Es gibt eine neue Technik, die es erlaubt, die Schließzeiten zu verringern. Aber die kostet Geld.“ Aber die Sicherheit der neuen Technik solle gleich gut sein. „Die Schranken gehen später herunter und früher wieder hoch.“ Auf die Problematik der höhengleichen Übergänge hatte auch die Bahn früher schon verwiesen und als Alternative zur Lösung des Verkehrsproblems mit den Schranken Unter- oder Überführungen genannt.

Zu der von der FDP angeführten veralteten Technik gibt der DB-Fahrdienstleiter, der namentlich nicht genannt werden will, denn fachlich in der FDP-Abfrage zu bedenken: „Liebe FDP. Es ärgert mich, Ihre Argumentation lesen zu müssen. Wollen Sie Tote und Verletzte riskieren, wenn mal wieder Autofahrer die Straßenverkehrsordnung missachten und trotz Stau auf dem Bahnübergang halten? Gott sei Dank kann Ihre Idee nach geltendem Recht nicht umgesetzt werden.“ Für alle Bahnübergänge, führt der Bahn-Mitarbeiter weiter an, gelte die Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung (EBO).

Regelungen soll der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer dienen

Diese besage, dass Signale in sogenannten Einschaltstrecken von Bahnübergängen mit einbezogen werden müssen: das Signal, dass der Übergang gesichert ist und die Bahn fahren kann, aber auch ein vorhergehendes Vorsignal, dass die Anfahrt zu erwarten ist. Beides müsse erfolgen, also vom Fahrer der Bahn bestätigt werden, damit nicht eine zentral ausgelöste Bremsung eintritt. Um den fachlichen Einwand für den wartenden Verkehr an den Schranken zu übersetzen: So viel Zeit muss technisch sein für die Sicherheit.

Die FDP-Argumente, dass die Technik vom Stand 1960 sei, weist der Fahrdienstleiter als Quatsch zurück. „Alle Anlagen sind in EBüT 80 Technik gebaut, heißt Stand 1980 aufwärts.“ Kritik aus der Sicht des Fahrdienstleiters muss sich die FDP auch zum gewählten Standort der Banner gefallen lassen. Sie hätten zum Teil verbotenerweise im Sichtdreieck von Straße und Schiene gestanden, das – wichtig im Störungsfall – immer frei sein müsse.

Lesen Sie mehr: So sucht die Gemeinde Lösungen für VerkehrSo sucht die Gemeinde Lösungen für Verkehr

FDP kritisiert Gemeinde für Untätigkeit

„Geantwortet haben uns in der Aktion auch Radfahrer und Fußgänger“, betont indes der FDP-Ratsherr. Er will nicht nachlassen bei dem Thema, bis geeignete Instrumente zur Lösung gefunden sind. Diese Verkehrsprobleme in der Wedemark würden von der Gemeinde ignoriert. Politisch gibt es für ihn nur einen Schluss: „Wir stimmen keinem Baugebiet mehr zu, wenn nicht die Verkehrsprobleme gelöst werden“.

Von Ursula Kallenbach