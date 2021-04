Bissendorf

Ab sofort müssen sich Bissendorfer bei Um- und Neubauten im Ortskern nach einer Gestaltungssatzung richten. Was klingen könnte wie ein reiner Verwaltungsakt, haben gleichwohl viele Bissendorfer zum Erhalt ihres dörflichen Ambientes – zumindest abseits der Hauptstraßen – selbst dringend gewünscht und mit Ideen angefüttert. Der Spagat: Bissendorf ist historisch geprägt, aber seit Jahren zugleich als moderner Wohn- und Geschäftsort gefragt.

„Die Bissendorfer haben super mitgearbeitet“, bestätigt Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann. „Der Ortsrat befürchtete zu Beginn des Verfahrens große Skepsis unter den betroffenen Hausbesitzern. Das Gegenteil war der Fall. Es kamen aus dem Planungsgebiet viele Anregungen. Und wir konnten den Geltungsbereich sogar vergrößern.“ Die Leistung, dass es zu diesem Schutz des Ortskerns kam, hätten wirklich die Bürger erbracht – und der Ortsrat mit der Hilfe der Fachleute in der Verwaltung, betont Brakelmann.

Bewohner haben größeren Bereich akzeptiert

Die neue Gestaltungssatzung, vom Gemeinderat im Dezember 2020 beschlossen, ist nun rechtskräftig. Der Bereich wird begrenzt von der K 101 (Am Heerwege) im Süden bis zum Friedhof im Norden, vom Rubensweg im Westen bis zu den Gebieten Kummerberg I und II im Osten. Das Areal ist damit fast viermal so groß wie ursprünglich in einer Bestandsaufnahme des von der Gemeinde beauftragten Büros Stadtlandschaft im Jahr 2016 ins Auge gefasst. „Wir waren zu Beginn sehr vorsichtig, aber schon in der ersten Sitzung des Ortsrats 2018 fanden wir große Akzeptanz“, erinnert sich die Ortsbürgermeisterin.

Wer jetzt in diesem örtlichen Bereich große, genehmigungsbedürftige Umbauten und Neubauten plant, muss bei Dachformen und- farben, Fensterformen, Fassadenfarben, Bau- und Traufhöhen sowie bei der Gestaltung von Gauben Vorschriften beachten. Baudenkmale – sowohl Einzeldenkmale als auch Gruppen baulicher Anlagen – nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz bleiben von den Vorschriften ausgenommen.

Das Dorf veränderte sich schon immer

Sichtbar ist: Das Dorfzentrum Bissendorfs hat sich Am Markt bereits durch die Wohn- und Geschäftsbauten des Investors Rainer de Groot massiv verändert. „Die alte Post wird ja auch abgerissen werden. Dort werden ebenfalls moderne Häuser entstehen, die wiederum sich von den de-Groot-Bauten absetzen werden“, sagt Brakelmann. Die de-Groot-Häuser stünden aber beide an der belebten Kreuzung von Landesstraße 383 (Burgwedeler Straße) und K 102 (Scherenbosteler Straße) mit schon vorhandener Zweigeschossigkeit der Bebauung.

Das de-Groot-Projekt Neue Höfe sei vor der Gestaltungssatzung schon durchgeplant gewesen, und das gegenüberliegende Haus sei zeitgleich mit der Gestaltungssatzung entstanden, erläutert Brakelmann. „Für mich sind beide Häuser so in Ordnung. Das Dorf veränderte sich schon immer, und immer wurden dann moderne Elemente eingesetzt. Keiner geht mehr auf den Hof zur Toilette, nirgendwo guckt noch eine Kuh aus dem Fenster. Für mich wäre eine Vorgabe, dass das ganze Dorf aus Fachwerk bestehen muss, entsetzlich“, bekennt sie.

Ein Bebauungsplan regelt noch mehr Eine Gestaltungssatzung kann vieles regulieren, aber nicht alles. Um ungewollte Bebauung zu verhindern und gewollte zuzulassen – etwa die Bebauungsdichte auf einer Fläche oder die Geschosshöhe der Bauten – kann die Kommune einen Bebauungsplan beschließen. Für Bissendorf hat die Gemeinde 2020 den Bebauungsplan Gottfried-August-Bürger-Straße aufgestellt. Anlass war die Versteigerung einer alten Hofstelle auf einer historischen Fläche. Im Kerngebiet des Dorfes an den Straßen Tattenhagen/Gottfried-August-Bürger-Straße waren damals Bauverdichtungen zu erwarten durch mögliche Erwerber der Grundstücke. Eine Gestaltungssatzung macht hingegen Vorgaben etwa zu Dachfarben, Mauerwerk, Grüngestaltung und Abzäunungen, aber auch zu First- und Traufhöhen. Auch in Neubaugebieten werden Bebauungspläne durch gestalterische Vorgaben ergänzt – die sogenannten örtlichen Bauvorschriften.

Noch vor der Gestaltungssatzung für den Ortskern von Bissendorf sind die Grundstücke an der Straße Tattenhagen durch einen Bebauungsplan baurechtlich geordnet worden. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Regelung ist auch in anderen Orten vorstellbar

Die Politik sehe schon seit vielen Jahren die Notwendigkeit von Gestaltungssatzungen in den historischen Dorfbereichen, verdeutlicht die Ortsbürgermeisterin, die auch den Bau- und Planungsausschuss des Rates leitet. Das gelte nicht nur in Bissendorf. Auch Elze habe Ähnliches abzuarbeiten. „Auch für andere Orte wäre so etwas vorstellbar. Aber die Bürger wollten bisher nicht mitziehen. Ihre Einstellung hat sich in Bissendorf durch die Neubauten Am Markt sicherlich geändert. Und die Bürger müssen so etwas offen mit entwickeln.“

Satzung schützt die großen, alten Bäume nicht

Die großen, alten Bäume rettet diese Gestaltungssatzung in Bissendorf nicht. Die Erhaltungsverpflichtung von Großbäumen durch die Grundstückseigentümer wurde wieder herausgestrichen aus dem Satzungsentwurf, da diese nicht Teil der Regelungen nach der Niedersächsischen Bauordnung sei. Die Verwaltung bedauere dies, teilte dazu die Gemeinde mit.

„Ich möchte keinen Baum verlieren, das ist mir sehr, sehr wichtig. Da wir in Bebauungsplänen erhaltenswerte Bäume verbindlich festsetzen, hatte ich gehofft, dass dies in der Gestaltungssatzung auch geht. Leider musste uns die Verwaltung darauf hinweisen, dass mit einer solchen Festsetzung die Rechtskraft der gesamten Satzung in Gefahr gerät, und mit Klagen die Sache ausgehebelt werden kann“, erläutert Brakelmann. Im Gemeindehaushalt 2021 seien aber auf Antrag der CDU 10.000 Euro für private Baumpflege an ortsbildprägenden Bäumen eingesetzt worden.

Ensemble alter Gebäude macht Bissendorf aus

Die historischen Bauelemente, wie hier eine Fassade mit Raseneisenstein, möchten viele Bissendorfer auch weiter in ihrem Dorf sehen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

„Den Menschen in Bissendorf liegt ihr historischer Ortskern am Herzen. Das wurde auch durch die intensiven Diskussionen um einige größere Bauvorhaben im Ort deutlich“, teilte Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) zum Inkrafttreten der Gestaltungssatzung mit. „Die Angst vor architektonischem Wildwuchs sowie die Sorge um die alte Bausubstanz nahmen zu. Gerade das große Ensemble alter Gebäude macht den besonderen Charme Bissendorfs aus, und der sollte erhalten werden.“ Die Satzung schütze den Charakter des historischen Ortskerns und ermögliche zugleich eine verträgliche und moderate Weiterentwicklung im Ort.

Von Ursula Kallenbach