Sind nun noch Gewerbeflächen im Bissendorfer Gewerbegebiet in der Wedemark zu haben oder nicht? Diese Frage stellt sich angesichts der vielen fehlenden Hinweistafeln an den Zufahrten des Gewerbegebiets. Antonia Hingler räumt die Schilderbäume auf – und will zusätzliche Informationen installieren.