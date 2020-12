Wedemark

Die Gewerbegebiete in der Wedemark hinken mit ihrer Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen dem üblichen Interesse hinterher – unerklärlich auch für die Wirtschaftsförderin der Gemeinde, Antonia Hingler. Nur acht Betriebe in den Bissendorfer Gewerbegebieten 1 und 2 haben auf die Abfrage des Anbieters HTP hin Aufträge zum Glasfaserausbau erteilt. Im Mellendorfer Gewerbegebiet Am Bahnhof mitsamt dem MTV-Sportpark bleibt es vorerst beim technischen Stand der Dinge. Das teilte HTP jetzt mit.

Flächendeckend wollte der Internetanbieter diese Gewerbegebiete erschließen und selbst auch den baulichen Teil übernehmen. Dies hatte Geschäftsführer Thomas Heitmann im Sommer gemeinsam mit der Gemeindespitze angekündigt. Bei den Anschlüssen der privaten Haushalte in allen Wedemärker Ortsteilen erledigt bisher die Deutsche Glasfaser den Ausbau. Die Resonanz aus den Gewerbegebieten innerhalb der gesetzten Frist erscheint den Akteuren nun allerseits ernüchternd.

In Bissendorf baut HTP aus, in Mellendorf nicht

„Wir werden den Januar und Februar für Planungen und Vorbereitungen nutzen und im März mit dem Bau beginnen“, erläutert HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen den Zeitplan für das Bissendorfer Gewerbegebiet. In Mellendorf haben sich laut HTP hingegen nicht ausreichend viele Unternehmen für einen Glasfaseranschluss entschieden, sodass die benötigte Quote nicht erreicht wurde. „Daher werden wir dieses Gewerbegebiet nicht mit Glasfaser erschließen“, sagt Sprecherin Astrid Grein. „Den Unternehmen unterbreiten wir zukünftig gern ein Angebot mit einem individuell kalkulierten Baukostenzuschuss. Dessen Höhe ist abhängig von den nötigen baulichen Maßnahmen und der Anzahl der neu hinzukommenden Aufträge.“

In neuen Gewerbegebieten gibt es von Beginn an Glasfaser

„Ich finde es bedauerlich, dass es offensichtlich in Mellendorf nicht genug Nachfrage gibt, dass der Ausbau stattfinden könnte“, sagte Hingler. „Generell hätte ich erwartet, dass die Gesamtnachfrage noch höher ausfällt.“ Über die Gründe, warum Unternehmen dieses zukunftsorientierte Produkt nicht nachfragten, lägen ihr keine Informationen vor. Auch Bürgermeister Helge Zychlinski hatte nach eigenen Worten eine größere Resonanz erwartet. „Es bleibt aber eine individuelle unternehmerische Entscheidung, ob ein Glasfaseranschluss benötigt wird oder nicht“, sagte er. „In allen neuen Gewerbegebieten wird es natürlich von Beginn an Glasfaser geben.“

Tatsächlich kann die Wirtschaftsförderin nicht wissen, über welche Anschlüsse die ansässigen Unternehmen in den Gewerbegebieten bereits verfügen. „Es handelt sich nur um Vertragsverhältnisse zwischen den Unternehmen und dem jeweiligen Anbieter“, erläutert Hingler. Bei der Regiobus GmbH etwa, die an der Industriestraße im Mellendorfer Gewerbegebiet einen großen Betriebshof betreibt, ist das Internetthema längst passé.

Der Regiobus-Betriebshof an der Industriestraße in Mellendorf ist bereits versorgt: Er hat sich 2018 einen schnellen Internetanschluss von HTP legen lassen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Der Betriebshof dort hat bereits Ende 2018 eine schnelle Internetleitung von HTP gelegt bekommen und sieht daher keinen weiteren Bedarf“, sagte Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger. Eine erneute Abfrage vonseiten des Versorgers habe es nicht gegeben.

Der MTV-Sportpark am Ende der Industriestraße in Mellendorf hat einen Glasfaseranschluss beantragt. Quelle: Ursula Kallenbach

MTV-Sportpark hätte gern Glasfaser

Für den Sportpark am Ende der Industriestraße habe der Mellendorfer Turnverein (MTV) sehr wohl einen Antrag gestellt, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden, versichert Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas nach Rücksprache mit dem Vorstand. „Natürlich möchte man den günstigen Anschlusspreis nutzen, um nicht später das Doppelte zahlen zu müssen. Der MTV-Vorstand arbeitet stetig daran, den Sportpark zu digitalisieren.“ Allerdings hat Borgas selbst bereits erkundet, dass es wohl an der Industriestraße keinen Ausbau geben werde, da sich zu wenige Betriebe gemeldet haben.

HTP hatte mit guter Nachfrage gerechnet

Dabei hatte der Anbieter des schnellen Internets in den Gewerbegebieten mit einer besonders guten Nachfrage gerechnet, weil dort viele Dienstleistungsunternehmen arbeiten. Die angenommene Gesamtinvestition für Bissendorf und Mellendorf hatte HTP-Geschäftsführer Heitmann im Sommer auf 1,5 bis 2 Millionen Euro beziffert. Rund 10.000 Euro kalkuliert die Firma als eigene Investition je Betriebsanschluss in Gewerbegebieten. Der Kunde hat einen einmaligen Baukostenzuschuss von 3000 Euro zu zahlen – vorausgesetzt, eine ausreichende Anzahl Unternehmen je Gewerbegebiet beantragt einen Glasfaseranschluss.

