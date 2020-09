Resse

Der flächendeckende Ausbau des HTP-Glasfasernetzes in der Wedemark geht voran: Jetzt sind die Resser gefragt, ihr Interesse anzumelden. Aber Resse wäre nicht Resse, ohne einen Sonderweg zu präsentieren: Im leerstehenden Ärztehaus an der Osterbergstraße im Dorfzentrum ist das Glasfaser-Service-Center Resse frisch eingerichtet. Ab Sonnabend, 19. September, stehen dort werktags Berater bereit – eine Initiative von Glasfaser-Spezialisten vor Ort.

HTP wirbt ab 9. September in Resse

„Wir wollen alle Probleme lösen“, sagt Dirk Rapke. Drei Dienstleistungsunternehmen rund um Telefonie und IT-Branche – ServicePartnerRapke, Telefon Service Center und ePassion – haben sich als Partner des Telekommunikationsanbieters HTP zusammengeschlossen. „Normalerweise sind wir untereinander Mitbewerber“, sagt Rapke, um nicht das Wort Konkurrenten zu nennen. „Hier arbeiten wir aber zusammen.“ Gemeinsam wollen sie das Projekt zum Erfolg führen, das auch in Resse Glasfaser bis in das Haus (Fiber to the home, FTTH) bringen soll. Die eigene Werbung von HTP in Resse geht bereits am Mittwoch, 9. September, mit einem Infomobil vor Ort los.

Anzeige

Lesen Sie auch: Glasfaserausbau in der Wedemark: Alle Fragen und Antworten im Überblick

Weitere HAZ+ Artikel

Ein großes Banner, das die Akteure jetzt vor der ehemaligen Arztpraxis aufgespannt haben, ließ manche Passanten in Resse erst einmal erschrecken und besorgt nachfragen. Ihre Sorge: die Arztpraxis wäre nun wieder dauerhaft aufgegeben, die ärztliche Versorgung im Ort erneut aussichtslos eingestellt. Seit Dezember 2019 ist die Zweitpraxis des Schwarmstedter Arztes Vitali Regan geschlossen, weil er keine Nachfolgerin für eine ausgeschiedene Ärztin zur Betreuung der Resser Patienten fand – bis heute.

Service-Center hat Räume befristet angemietet

Die Sorge ist jedoch unbegründet: Das neu eingerichtete Service-Center hat die Räume im Ärztehaus befristet angemietet vom Vermieter und Eigentümer des Hauses, dem Verein Bürger für Resse ( BfR). „Für mindestens zwei Monate“, erläuterte Rapke bei der Vorstellung des Vorhabens. „Der Arzt ist offiziell noch Mieter und hat das Okay gegeben.“ Diese Lösung komme allen zugute. „Der Verein BfR bekommt Miete, die Bürger haben keine langen Wege“, sagt Rapke. Er und Mitorganisator Martin Lampe von ePassion haben einen kurzen Draht: Sie wohnen beide in Resse, innerhalb einer Woche hatten sie die Zusammenarbeit beschlossen.

Die Glasfaser-Experten Dirk Rapke (Zweiter von links), Martin Lampe (Dritter von links) und Christoph Meyer (Mitte) holen auch die Vereine mit ins Boot: Für die Bürger für Resse ist Gabi Großkopf (links) dabei, für den Förderverein der Grundschule Ekaterina Polzer (von rechts) , Carsten Grotzke ist Vorsitzender des Schützenvereins, und Reinhard Kessemeier vertritt den Automobilclub Wedemark im ADAC. Quelle: Ursula Kallenbach

Spezialisten beraten täglich

Im Wechsel werden die beiden Experten ab 19. September Interessenten und Kunden rund um die Glasfaser-Anschlüsse beraten und Neuverträge mit HTP entgegennehmen. Geöffnet ist das Center im Ärztehaus dann montags bis sonnabends von 13 bis 18 Uhr. Bei Bedarf werden die Öffnungszeiten angepasst.

Fünf örtliche Vereine können profitieren

Auch die örtlichen Vereine sind mit im Boot, um Interessenten für Glasfaser-Anschlüsse zu werben. Denn wie in den anderen Orten der Wedemark müssen sich mindestens 40 Prozent der Haushalte anmelden. Erst dann erfolgt der Ausbau durch die Deutsche Glasfaser und HTP in Kooperation. Wer einen neuen Vertrag im Glasfaser-Center Resse abgibt, wird auch nach seinem Wunschverein gefragt. In der Aktion „Vereine werben Kunden“ zahlt HTP dem jeweiligen Club für jeden Neukunden 50 Euro in die Vereinskasse. In Resse sind dies die Vereine Bürger für Resse, SC Resse, Tennisclub, Schützenverein und Förderverein der Grundschule.

„Wir würden uns freuen, wenn bei Abschluss eines Neuvertrags auch der Verein genannt würde, den der Kunde sponsern will“, sagen die Initiatoren des Resser Centers unisono. „Das Geld können die Vereine zum Beispiel in die Jugendarbeit oder in gemeinnützige Projekte investieren.“ Die Initiatoren sehen darin auch eine Chance, das dörfliche Miteinander zu stärken.

Von Ursula Kallenbach