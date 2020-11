Wedemark

Es rumpelt, wo man geht und fährt in der Wedemark – der kurzfristige Preis für schnelles Internet für die nächsten Jahrzehnte. Für den Glasfaserausbau reißen Bagger Straßen und Gehwege auf, Bautrupps ziehen orangefarbene Kabel in den Boden, das Pflaster wird danach oft nur provisorisch verlegt. Die meisten Bauarbeiter verstehen die deutsche Sprache nicht. Daher bleiben Hauseigentümer, die Anschlüsse erwarten, bisweilen ratlos zurück. Einen genauen Termin für die anrückenden Arbeiter haben sie oft vorher nicht erhalten. Die Bautrupps legen einfach los auf den Grundstücken, für die die Verlegung bei einer Begehung geklärt wurde.

Der Weg zum schnellen Internet per Glasfaserkabel ist steinig. In der Wedemark fräsen Bautrupps derzeit vielerorts den Asphalt auf, nehmen Gehwegpflaster hoch und versenken die Strippen.

Deutsche Glasfaser muss die Flächen wieder herrichten

Das Tempo ist hoch. In drei Arbeitsschritten – aufreißen, verlegen, wieder verschließen – arbeiten die Kolonnen. Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser ist als Partner des Netzbetreibers HTP verantwortlich für den Bau. „Selbst der beste Chirurg hinterlässt Narben“, sagt ein Glasfaser-Mitarbeiter auf einer Baustelle in Negenborn und wirbt im Gespräch mit Spaziergängern um Verständnis.

Im Grundsatz gilt: Die Deutsche Glasfaser übernimmt auch das Wiederherstellen dieser Flächen sowie die Kosten dafür. Das bestätigt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Die Gemeinde Wedemark verantwortet die Endabnahme an den fertigen Abschnitten. Dazu sind Mitarbeiter des Bereichs Tiefbau jeweils vor Ort unterwegs.

Die gesamte Leistungsstrecke muss geprüft werden

Vielfach bleiben Straßen und Fußwege aber lange, teils sogar über Monate hinweg nur provisorisch mit Schotter verschlossen. Das ist keine Nachlässigkeit der Bautrupps, sondern notwendig für die abschließende technische Überprüfung der verlegten Glasfaserkabel. Dies sind einerseits die dickeren Hauptstränge in den Orten bis zu den Hauptverteilern, und gebündelt darin finden sich die Kabel für jeden einzelnen Glasfaserkunden.

„Dieser Vorteil, dass jeder Abnehmer zukünftig sein eigenes Kabel erhält, das bis zum jeweiligen Hauptverteiler reicht, erfordert es leider, dass abschließend die gesamte Leitungsstrecke geprüft werden muss“, erläutert Martin Lampe vom IT-Dienstleistungsunternehmen ePassion aus Mellendorf. „Erst mit der Fertigstellung des vollständigen Hausanschlusses können die Leitungen auf 100 Prozent Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Wären hier noch Reparaturen notwendig, würde dies bei schon fertig hergestellter Asphaltdecke sicherlich noch unschönere Auswirkungen haben.“

Resser Haushalte sind von Glasfaser-Zielmarke weit entfernt Während in anderen Ortsteilen längst gebuddelt wird, haben sich nach aktuellem Stand auch mehr als 55 Prozent der Haushalte in Abbensen, Duden- und Rodenbostel für einen Glasfaseranschluss entschieden. Damit hat auch dieses Ausbaugebiet nach Mitteilung des Anbieters HTP die gesetzte Mindestquote von 40 Prozent überschritten. Dagegen ist Resse nach HTP-Angaben von der Zielmarke für den Glasfaserausbau noch weit entfernt. Deshalb verlängert der Anbieter die Frist für die Vertragsannahme: Noch bis Montag, 23. November, können die Resser die glasfaserbasierten Anschlüsse beauftragen. „Nach Fristende werden wir keine weiteren Aufträge entgegennehmen“, sagt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann. „Resse wäre dadurch für lange Zeit von der modernen Kommunikationsinfrastruktur ausgeschlossen.“ Zum Glasfaserausbau und zum individuellen Vertragsabschluss beraten in Resse die autorisierten Vertriebspartner im Glasfaser Service Center Resse im Ärztehaus, Osterbergstraße 2, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Das Service Center ist montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Allein der Hausanschluss reicht noch nicht

Der Spezialist begleitet gemeinsam mit weiteren IT- und Telefonanbietern in der Wedemark als Technikpartner für HTP das flächendeckende Vorhaben. Dieses biete einen hohen technologischen Gewinn für die nächsten Jahrzehnte, meint Lampe. „Es ist eine einmalige Chance, das jetzt hinzukriegen. Das Thema kann sicher nicht in den nächsten Jahren wieder neu aufgelegt werden.“

Für viele Hausbesitzer ist es mit dem einmal gesetzten Glasfaserhausanschluss im eigenen Gebäude nicht getan. Der bisherige Leitungsweg über die veraltete kupferbasierte Telefonleitung für das künftige Highspeedinternet wird nicht mehr verwendet. „Ich kann den Glasfaseranschluss natürlich auch auf dem Level von jetzt halten und alles benutzen“, verdeutlicht Lampe. „Aber wenn ich total schnelles Internet hereinkriege, muss ich das auch im Haus verteilen und nicht mehr klassisch über die alte Hausverteilung gehen.“

Fachleute haben sehr gut zu tun

IT-Fachbetriebe und auch Elektrotechnikmeister in der Wedemark müssen Anfragende bereits vertrösten. „Wartezeiten von drei Wochen sind keine Seltenheit“, sagt Stephan Beckmann aus Berkhof. Regelmäßig werde in unmittelbarer Nähe des gesetzten Glasfaserhausanschlusses von HTP eine 220-Volt-Steckdose benötigt, weitere Datenkabel könnten erforderlich sein, oft müssten Leitungen im Haus auch über mehrere Etagen verlegt werden. Diese vorbereitenden Arbeiten müssten vor dem Umstellungstermin auf den Glasfaserbetrieb erledigt werden.

Tatsächlich werde der Übergabepunkt – also der Hausanschluss – oft dort installiert, wo keine Verbindung in ein eventuell vorhandenes Netzwerk im Haus bestehe. „Das muss der Endkunde separat beauftragen“, bestätigt der Fachbetrieb Guido Rohr aus Bissendorf. Zu empfehlen seien dafür sicherlich Experten für Kommunikationstechnik.

So kommen Beschwerden und Anfragen an Die Deutsche Glasfaser hat eine Hotline für Fragen zum Bau und zu Terminabsprachen eingerichtet: Telefon (02861) 8133482, erreichbar montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr. Das Unternehmen HTP hat auf seiner Internetseite www.htp.net/glasfaser/wedemark ein Formular eingestellt, damit die Kunden Bauschäden melden können. HTP nimmt zudem sämtliche Anliegen, die den Bau und die technische Umsetzung beim Hausübergabepunkt betreffen, per E-Mail an info@htp.net entgegen und leitet diese an die Deutsche Glasfaser als ausführendes Unternehmen weiter.

Den Hausübergabepunkt erhalten Glasfaserkunden von HTP innerhalb der eigenen vier Wände gesetzt. „Er ermöglicht theoretisch, direkt über eine Glasfaserbuchse auf das schnelle Internet zuzugreifen“, erläutert Lampe. Heutzutage sei in den Haushalten aber noch keine Glasfaserverkabelung vorhanden. Daher installiere HTP einen Medienkonverter – kein Modem –, der das optische Glasfasersignal in das noch zeitgemäße kupferbasierte Netzwerksignal wandelt. „Und dazu wird in direkter Nähe des Glasfaserhausanschlusses eine 220-Volt-Steckdose benötigt“, bestätigt er.

Von Ursula Kallenbach