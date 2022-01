Elze

Unbekannte haben vor der Grundschule Elze in der Wedemark randaliert. Dabei ging eine Scheibe des Buswartehäuschens zu Bruch. Entdeckt wurde der Schaden am Dienstagmorgen, tags zuvor war die Scheibe noch heil gewesen. Glassplitter wiesen darauf hin, dass sich die Täter in Richtung der Schmiedestraße entfernt haben, dort verlor sich die Spur. Allerdings ließen die Unbekannten offenbar eine Flasche zurück, welche die Polizei jetzt auf Spuren untersucht. Zeugen sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Polizeikommissariat Mellendorf melden.

Von Frank Walter