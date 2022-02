Abbensen

Aufgrund der stark steigenden Corona-Infektionszahlen hat der Vorstand der Kirchen- und Kapellengemeinde Helstorf/Abbensen beschlossen, die Gottesdienste in beiden Ortschaften bis vorerst zum Beginn der Passionssonntage ausfallen zu lassen. Betroffen sind die Sonntage, 13. und 20. Februar, in Helstorf sowie 27. Februar in Abbensen. Für Sonntag, 6. Februar, war ohnehin kein Gottesdienst geplant. Vom Ausfall betroffen ist jedoch auch die musikalische Lichtmess-Vesper in der Helstorfer Kirche mit Jan Katzschke. Sie war für Sonnabend, 5. Februar, angesetzt.

Aber es gibt Ersatz: Wie bereits mehrfach während der nun fast zweijährigen Corona-Pandemie wird die Kirche während der Gottesdienstzeit ab 10 Uhr geöffnet sein, es ist eine Viertelstunde lang Orgelmusik zu hören. Zudem liegt eine Andacht zum Lesen und Mitnehmen aus.

Von Stephan Hartung