Mellendorf

Die Wedemärker Gemeindeverwaltung beteiligt sich auch in dieser Saison mit einem zentralen Impfangebot an der Kampagne „Wir kommen der Grippe zuvor“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. „Gerade jetzt, da die Ansteckungszahlen so stark ansteigen, ist es wichtig, unser medizinisches System so gut es geht zu entlasten und alles zu unternehmen, was die Ansteckungskurve abflachen kann“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski, der sich selbst impfen ließ und andere Wedemärker nun dazu aufruft, es ihm gleich zu tun.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Verwaltungsleitung ihren Mitarbeitern das Angebot gemacht, sich zentral im Rathaus immunisieren zu lassen. „In diesem Jahr haben sich doppelt so viele Kollegen für die Impfung angemeldet wie sonst üblich“, berichtete Zychlinski. Deshalb habe man beim medizinischen Dienstleister zwei Zusatztermine buchen müssen.

Von Stephan Hartung