Ihm mangelt es nicht an Ideen und auch nicht an unternehmerischem Mut. Im vergangenen Jahr hatte Landwirt Helmut Bäßmann für Aufsehen gesorgt, als er auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern in der Feldmark bei Meitze den Anbau von Wein startete. Sein neuestes Projekt bewegt sich in einer ganz anderen Größenordnung: Bäßmann plant den Bau zweier Solarkraftwerke zur Stromerzeugung auf insgesamt 14,5 Hektar.

Zusammen mit zwei Beteiligten, Björn Groß und Kai Kreutzer, möchte Bäßmann in der noch zu gründenden Projektgesellschaft Solarkraftwerke Wedemark zwei Areale mit Solarkraftwerken bestücken – die jedoch nur offiziell so heißen. Enstehen sollen keine Kraftwerkstürme, sondern Solarmodule in einer Höhe von 80 bis 120 Zentimeter – „die wird man kaum sehen“, sagt der Landwirt.

Solarenergie-Gewinnung direkt neben der Autobahn

Die Module des Solarparks sollen westlich der Autobahn 7 komplett auf Meitzer Gebiet aufgebaut werden. Für den Nordteil sind achteinhalb Hektar nördlich der Autobahnraststätte Osterriehe vorgesehen. Die Raststätte ist zugleich die Trennlinie zum sechs Hektar großen Südteil, dieser entsteht in Richtung der Autobahnüberführung des Fuhrberger Wegs. Die Elemente müssen laut Gesetz stets eine Entfernung von mindestens 40 Metern zur Schutzplanke der A7 einhalten, berichtet Bäßmann.

Hier ist wird der Platz sein für den Südteil des Solarparks. Im Hintergrund ist die Brücke des Fuhrberger Wegs über die A7 zu erkennen. Quelle: Stephan Hartung

Nach seinen Ausführungen plant die Projektgesellschaft mit einer Eigeninvestition von 8,5 bis 9 Millionen Euro. Sobald die Anlage am Netz sei, könne sie den jährlichen Strombedarf von 3500 Haushalten abdecken, sagt Bäßmann, dessen Strom nach einer bereits erfolgten Vereinbarung die Avacon abnehmen wird. Seine Investition in den Solarstrom begründet er auch damit, dass die Böden in der Region nur sehr schwer zu bewirtschaften seien. „Unsere Sandböden hier muss man zehnmal so oft bewässern wie anderswo.“

Zychlinski: „So etwas hatten wir noch nie“

Bürgermeister Helge Zychlinski steht dem Vorhaben der Projektgesellschaft offen gegenüber. „So etwas hatten wir noch nie. Das klingt spannend.“ Dennoch kann auch Zychlinski den kommunalpolitischen und verwaltungstechnischen Prozess nicht beschleunigen oder ausklammern. Daher müssen Bäßmann und seine beiden Mitstreiter hoffen, dass alle nötigen Verfahren nach ihren Wünschen ablaufen. Dazu zählen die Änderung des Flächennutzungsplans, die Beteiligung der Region Hannover, die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Zustimmungen von Gremien wie Ortsrat und Verwaltungsausschuss. Es gilt also, noch einige Hürden zu meistern.

Bäßmann sieht sich aber gut vorbereitet. Er hat mit den wenigen Anwohnern gesprochen, die in weiter Entfernung die Solarmodule werden sehen können. Außerdem wird ein sogenanntes Blendgutachten in Auftrag gegeben – um nachzuweisen, dass die Module den Verkehr auf der Autobahn optisch nicht behindern. Im Jahr 2022, wenn nach aktuellem Stand auch die erste Weinlese in Meitze zu erwarten ist, könnte nach dem offiziellen Zeitplan der Projektgesellschaft der Abschluss des Bauleitverfahrens erfolgen. Der Baustart wäre dann Anfang 2023, die Inbetriebnahme des Solarparks Ende 2023 möglich.

Von Stephan Hartung