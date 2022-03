Wedemark

Auf Antrag der Gruppe Grün & Drei im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Gebäude sollte die Verwaltung der Gemeinde Wedemark damit beauftragt werden, Freiflächen für die Aufstellung von Fotovoltaikanlagen auszuweisen. „Uns ist dabei wichtig, dass Flächen, die geeignet sind, aktiv identifiziert werden, bevor Investoren mit dem Geldköfferchen kommen“, begründete Norbert Bakenhus von den Grünen den Antrag.

Ein ganz wichtiges Anliegen, fand auch Ausschussvorsitzender Walter Zychlinski, wenn auch der Antrag ein wenig verfrüht sei. Schließlich sind es auch nicht nur auswärtige Investoren, die in große Freiflächen-Solaranlagen investieren wollen, sondern vor allem einheimische Landwirte wie etwa Helmut Bäßmann aus Meitze, der wie berichtet um die Aufstellung seines sogenannten Agri-Solarparks entlang der A7 kämpft. Das Interesse an einer solchen zusätzlichen Einnahmequelle ist groß. „Täglich rufen Landwirte an und fragen, wie das geht“, so Zychlinski.

Doch noch steht das Landesraumordnungsprogramm oftmals solchen Projekten im Wege. Denn dieses lässt bislang keine Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu. Obwohl es mittlerweile aufgeständerte Anlagen wie den von Bäßmann geplanten Agri-Solarpark gibt, unter denen Landwirtschaft durchaus möglich ist.

Neues Landesraumordnungsprogramm wird Ende Mai erwartet

Das Land will daher auch das Raumordnungsprogramm ändern. „Ich erwarte, dass das etwa im Mai vorliegen wird“, sagte Zychlinski. Die Gemeinde habe im Vorgriff bereits angefangen, eine Kriterienliste zu erstellen, nach der Anträge auf Errichtung einer Freiflächensolaranlage geprüft werden sollen. „Wir sollten diese Vorschläge der Gemeinde abwarten“, riet er.

Dem pflichtete dann auch Bakenhus bei. „Wenn relativ zeitnah ein geändertes Raumordnungsprogramm kommt, brauchen wir nicht parallel dazu etwas beauftragen“, räumte er ein und stellte den Antrag der Gruppe zurück, kündigte aber an, ihn gegebenenfalls erneut auf den Tisch zu legen – „je nachdem, wie die Vorlagen der Gemeinde aussehen“.

Von Andreas Krasselt