Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen aus Mellendorf haben vier Kinderfahrräder, jeweils ein Damen- und ein Herrenrad sowie einen Helm an Geflüchtete gespendet. Mit dieser Aktion sind sie einem Aufruf der Flüchtlingssozialarbeit der Gemeinde Wedemark gefolgt.

„Wir wünschen uns mehr Wedemärker, die das Auto stehen lassen, also haben wir nicht gezögert, uns an dieser Aktion zu beteiligen“, teilten Marco Kurz, Panagiota Brachou und Heike Fischer mit. Zudem freuen sie sich, dass sie so einigen neuen Mitbürgern zu etwas mehr Mobilität verhelfen können, meint Brachou.

Schnell, klimaneutral und gut für die Gesundheit

Fahrradfahren sei die schnellste Möglichkeit, innerorts von A nach B zu kommen. „Es ist klimaneutral und gut für die eigene Gesundheit“, sagt Heike Fischer. Nun müsse die Gemeindepolitik nur noch für sichere Radwege in und zwischen den Dörfern sorgen. Dann könnten vor allem Kinder selbstständig und sicher zur Schule und zu ihren Freizeitbeschäftigungen fahren.

Insbesondere den Weg zum MTV-Gelände an der Industriestraße sehen die Mellendorfer Grünen als Dauerthema an. Im Ortsrat wollen sie sich weiterhin für mehr Sicherheit und Gleichberechtigung für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im Straßenverkehr einsetzen.

Von Janna Silinger