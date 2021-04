Wedemark

Auch die Grünen greifen jetzt in der Wedemark mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in den Kommunalwahlkampf 2021 ein. „Es gibt einen Kandidaten. Die Mitgliederversammlung wird am Donnerstag, 29. April, abstimmen, und ich hoffe, dass die MV gut verläuft“, bestätigte die Wedemärker Grünen-Vorsitzende Kathrin Kuhfß. Den Namen wollte sie vorab nicht nennen. Kuhfß ist neben ihrem Amt in der Gemeinde auch Geschäftsführerin der Grünen-Regionsfraktion.

Bisher hatte zuerst die SPD mit Bürgermeister Helge Zychlinski offiziell ihren Kandidaten ins Rennen geschickt, dann folgte die CDU Wedemark mit Marco Zacharias. Unter den kleineren Parteien und politischen Gruppierungen hatte zuletzt die FDP stark dafür geworben, einen gemeinsamen Kandidaten gegen die Groko-Parteien aufzustellen – bislang ohne Erfolg. Die Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) will nach aktuellem Stand keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten benennen. Sie werde bei anderen Kandidaten, sobald deren Kandidatur abschließend entschieden sei, primär Person und Qualifikation beurteilen und für die Arbeit nicht auf Parteizugehörigkeit schauen, betonte Sprecher Patrick Cordes.

Von Ursula Kallenbach