„Bereit, weil ihr es seid“, so lautet das Motto der Bündnisgrünen für die Kommunalwahl 2021. Bereit ist nun auch die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die für die Grünen am 12. September in den Gemeinderat der Wedemark ziehen wollen. Insgesamt 15 Personen hat die Partei nominiert und sich die Chancengleichheit von Männern und Frauen auf die Fahnen geschrieben – auf der Liste sind sie abwechselnd nominiert. Für einen Platz in den Ortsräten kandidieren insgesamt zwölf Grüne.

„Können nicht in gleichem Tempo weiterbauen“

Nach Meinung der Grünen müsse die Politik im Sinne der Generationengerechtigkeit jünger werden. An der Spitze für die Gemeinderatswahl steht deshalb auch eine junge Frau: Carolin Beulshausen, Jahrgang 1996 und angehende Juristin. Inhaltlich stellen die Grünen den Klimawandel und den Flächenverbrauch voran. „Der Boden ist nicht vermehrbar“, sagt Michael Papke, Bürgermeisterkandidat der Grünen. „Wir können nicht im gleichen Tempo weiterbauen. Auch der Bestand bietet Möglichkeiten zur Gewinnung von Wohnraum. Lasst uns neu denken und neu gestalten.“ Die Förderung für Landwirte will die Partei neu ausrichten. Sie seien die Gestalter der jahrtausendealten Kulturlandschaften – „und sie sollen sie bewahren können“, heißt es von den Grünen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat

Absteigend nach Listenplatz: Carolin Beulshausen, Michael Papke, Annika Schlingmann, Bernd Düerkop, Birka Düerkop, Norbert Bakenhus, Panagiota Brachou, Horst Menze, Angela Klingrad, Jens Thursch, Claudia Preuß-Ueberschär, Tobias Schütt, Birgit Luttermann, Ingemar Becker, Marco Kurz.

Diese Grünen treten für die Ortsräte an

Wedemark I (Abbensen, Dudenbostel, Rodenbostel, Negenborn): Kathrin Kuhfß, Bernd Düerkop; Wedemark II (Elze, Meitze): Annika Schlingmann, Ingemar Becker; Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof): Panagiota Brachou, Marco Kurz, Heike Fischer; Bissendorf: Horst Menze, Wilhelm Lucka; Bissendorf-Wietze: Norbert Bakenhus; Brelingen: Martin Fischer; Scherenbostel: Carolin Beulshausen; Wennebostel: Michael Papke.

Von Sebastian Stein