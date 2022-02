Wedemark

Eine symbolische Aktion zur Bekämpfung des Klimawandels: Der Wedemärker Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat am Ortsrand von Bissendorf eine Rotbuche gepflanzt. Die Buche ist der „Baum des Jahres“ 2022.

Mit der Pflanzaktion wollen die Mitglieder auf die zentrale Rolle von Bäumen im Kampf gegen den Klimawandel aufmerksam machen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Neuanpflanzungen und Aufforstungen auch in der Wedemark von großer Bedeutung sind“, sagt Birgit Luttermann, Vorstandsmitglied im Ortsverband. Denn: „Bäume sind ein zentraler Baustein unseres Ökosystems“, so Luttermann.

Aufforstungsprogramm in Vorbereitung

Zudem fordern die Grünen nach eigenen Angaben ein umfassendes Aufforstungsprogramm für die Gemeinde. Ein entsprechender Ratsantrag sei in Vorbereitung, so Michael Papke, Fraktionschef der Grünen. „Es werden derzeit sehr viele Bäume gefällt. Wir fordern, dass als Ausgleich echte Kompensationen erfolgen müssen“, macht Papke deutlich. Im neuen Klimabeirat, den die CDU-Ratsfraktion in Abstimmung mit der SPD und der Gruppe Grün & Drei bilden möchte, sollen künftig weitere wichtige Zukunftshemen besprochen werden.

Die Rotbuche war bereits 1990 der Baum des Jahres. Sie kann eine Höhe von bis zu 45 Metern und einen Durchmesser von 1,50 Metern erreichen.

Von Cecelia Spohn