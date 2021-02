Elze

Die Grüngutannahmestelle im Ortsteil Elze wird aus betrieblichen Gründen zum Monatsende schließen. Das hat die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) kurzfristig Mitte der Woche angekündigt. Letztmals können also am Sonnabend, 27. Februar, von 9 bis 12 Uhr Gartenbesitzer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße In der Horst ihr Grüngut entsorgen.

Unter den Elzern war die Schließungsabsicht schon Dorfgespräch, der Andrang mit Schubkarren und Anhängern während der Öffnungszeit am Mittwochnachmittag entsprechend groß. Die Absichten des Betriebs machten bereits länger die Runde, erzählte eine Anwohnerin. Jürgen Benk bestätigte das am Mittwoch. Als Ortsbürgermeister sei er aber bisher nicht offiziell über die Aufgabe der jetzigen Annahmestelle informiert worden, sagte er. „Natürlich weiß ich, dass da Gespräche laufen. Aber bis zum heutigen Tag habe ich keine konkreten Informationen, ob, wie und wann die jetzige Stelle aufgegeben werden soll. Auch gab es wohl Gespräche über alternative Standorte und Betreiber in Elze, die sich aber wohl zerschlagen haben“, sagte er.

Zurück bleiben immer riesige Berge an Grünschnitt aus den umliegenden Gärten. Quelle: Ursula Kallenbach

Ortsbürgermeister sucht Gespräch

„Es ist bedauerlich, dass Aha jetzt sehr kurzfristig diese Entscheidung getroffen hat“, sagte Benk. Er werde mit Bürgermeister Helge Zychlinski darüber sprechen und den SPD-Regionsabgeordneten Walter Zychlinski einschalten, um über die weitere Entwicklung zu beraten.

Tatsächlich geschieht die Schließung nicht aus heiterem Himmel. Wie Aha auf Nachfrage erklärte, hatte der kooperierende Marius Maschinenring Umweltservice GmbH Neustadt dem Entsorgungszweckverband bereits im August 2020 mitgeteilt, dass die Grüngutannahmestelle in Elze nicht weiter betrieben werden könne. „Nach unserer Kenntnis ist der Maschinenring bereits in Gesprächen mit Landwirten, die Interesse am Betreiben einer Grüngutannahmestelle haben“, sagte ein Sprecher. Sollten sich Landwirte bei Aha melden, werde man gern den Kontakt zum Maschinenring herstellen.

Rund 50 Stellen nehmen Grünschnitt an Schon seit Mitte der Neunzigerjahre bietet Aha nach eigener Auskunft gemeinsam mit der Marius Maschinenring Umweltservice GmbH in Neustadt die Annahme und Verwertung von Grünschnitt im hannoverschen Umland an. Insgesamt rund 50 landwirtschaftliche Grüngutannahmestellen nehmen Baum-, Strauch- und Heckenschnitt entgegen. Drei- bis viermal im Jahr werden die Grünabfälle geschreddert und gelangen dann als Dünger auf die Felder der Landwirte. So entsteht eine dezentrale Kreislaufwirtschaft, die den Bürgerinnen und Bürgern kurze Wege der Entsorgung bietet. Der Maschinenring liefert den Landwirten den Grünkompost für ihre Felder zurück. Außerdem kann Grünschnitt auch auf den 21 Aha-Wertstoffhöfen entsorgt werden. Vielfältig sind Aha zufolge die Gründe, warum die eine oder andere Grüngutannahmestelle nicht mehr weitergeführt wird. Manchmal fehlen Nachfolgeregelungen im landwirtschaftlichen Betrieb, manchmal gibt es auch Beschwerden von Anwohnern, die sich durch die An- und Abfahrten und die Aktivitäten auf den Flächen gestört fühlen. Dann sucht der Maschinenring in der Regel einen Ersatzstandort, oder es wird über Betriebskooperationen nachgedacht. Und: Von den Landwirten selbst ist nicht selten Unmut zu hören, dass Nutzer auch vieles abladen, was nicht dorthin gehört.

Neben der eigentlichen Grünabfallfläche stehen an Annahmestellen wie in Elze auch noch Container für Wertstoffe bereit. Quelle: Ursula Kallenbach

Neuer Platz ist in Aussicht

Der Maschinenring, der sich im Auftrag von Aha um die Annahmestellen im Umland kümmert, ist selbst schon weiter. „Der Landwirt hatte uns unterrichtet, dass er das aus betrieblichen Gründen nicht fortsetzen will. Wir haben uns seither schon diverse Grundstücke in Elze angeschaut. Wir haben einen neuen Platz im Ort in Aussicht, ich bin guter Dinge“, sagte am Donnerstag Christine Heins, Abteilungsleiterin des Maschinenrings für diesen Bereich. Für das Grundstück sei bereits ein Bauantrag bei der Gemeinde Wedemark gestellt. Dies sei anders als in den ersten Jahren der Grünannahmestellen inzwischen erforderlich.

Der Traktor zum Zusammenschieben der Grünabfälle steht bereit. Quelle: Ursula Kallenbach

Noch kein Termin für den Neustart

Grundsätzlich sei ein Annahmeplatz in Elze vorgesehen, versicherte Heins. Die Gespräche darüber hätten aber auch coronabedingt nicht so zügig geführt werden können. Zudem werde das Antragsverfahren bei der Gemeinde Zeit beanspruchen. Einen genauen Termin für den Neustart könne sie daher jetzt noch nicht nennen. Auch Aha kündigte an, rechtzeitig über eine neue Annahmestelle zu informieren.

Inzwischen können Nutzer nach Abbensen (Dunkler Weg 9), Brelingen (Düsternstraße 9), Mellendorf (Salhop 4) und Bissendorf (Isernhägener Damm 1) ausweichen, um ihren Grünschnitt abzugeben – oder sie fahren damit den Wertstoffhof in Bissendorf, Auf der Haube, an. „Aha möchte den Bürgerinnen und Bürgern gern einen weiteren wohnortnahen Standort für die Entsorgung von Grüngut in der Wedemark bieten, im besten Fall in Elze“, bekräftigte der Sprecher.

Von Ursula Kallenbach