Resse

Dicht an dicht liegen die Erdhaufen auf dem Acker an der Kreisstraße 102 zwischen Resse und der Splittersiedlung Lönswinkel. Der Bodenaushub rührt von den archäologischen Untersuchungen im künftigen Baugebiet Neues Land her. Ein Bagger hebt auf der 4,4 Hektar großen Fläche gerade die sechste tiefe Furche aus. Verfärbungen im Untergrund beispielsweise von Pfostenlöchern würden Fachleuten als Anhaltspunkte für frühere Siedlungsvorkommen dienen.

„Für Resse und die Wedemark wichtiges Wohnbauprojekt“

Eine Siedlung soll auf dem Areal jetzt auch entstehen. Bürgermeister Helge Zychlinski spricht beim Vor-Ort-Termin von einem „für Resse und die Wedemark ganz wichtigen Wohnbauprojekt“. Tatsächlich handele es sich um eines der größeren Neubaugebiete, welches die Wedemark Bau- und Entwicklungsgesellschaft (BEG) als Tochterunternehmen der Gemeinde aktuell vermarktet. Und zudem sei es für Resse das einzige Baugebiet, das derzeit absehbar ist.

Lange habe man diskutiert, so der Bürgermeister, wo im Ort man Häuslebauern Grundstücke anbieten wolle. Im Kernbereich habe man jedoch keine Flächen dafür bekommen. Und über die Kreisstraße samt Fuß- und Radweg sei das Gebiet Neues Land gut angebunden, ist er überzeugt. „Da vorn steht schon der Frischmarkt“, sagt Zychlinski mit Blick in Richtung Westen.

Zwei Zufahrten und ein Kinderspielplatz

Zwei Sackgassen sollen das Neubauareal für künftig 150 bis 200 Bewohner in einer bestehenden Baulücke nördlich der Kreisstraße von der K 102 aus erschließen. Eine Straße gabelt sich im Gebiet, an den so insgesamt drei Enden ist jeweils ein Wendehammer vorgesehen. Ein Spielplatz ist ganz im Nordosten geplant, zum Wald im Norden soll die Bebauung einen Schutzabstand einhalten.

Das städtebauliche Konzept weist entlang der Kreisstraße sechs Mehrfamilienhäuser aus, jedes könnte vier bis acht Wohnungen beherbergen – ob Miet- oder Eigentumswohnungen, wird vom Bauträger abhängen, der den Zuschlag erhält. Der Bereich dahinter ist je 500 bis 700 Quadratmeter großen Grundstücken für Einfamilien- oder Doppelhäuser vorbehalten. 27 von ihnen will die BEG ab sofort an den Mann, die Frau oder die Familie bringen. Bei 145 Euro liegt der Quadratmeterpreis und damit 10 Euro unter dem Bodenrichtwert für den Ortsteil.

Momentan bestimmen die Erdhügel der archäologischen Voruntersuchung den Blick über das künftige Baugebiet Neues Land in Resse. Quelle: Frank Walter

Bewerbungsschluss ist am 15. April

Da die Nachfrage nach Bauland in der Wedemark anhaltend hoch ist, wird die BEG auf den Flächen nicht sitzen bleiben. Ganz im Gegenteil ist zu erwarten, dass deutlich mehr als 27 potenzielle Häuslebauer sich um ein Grundstück bemühen werden. Das bestätigt auch der erste Schwung eingegangener Bewerbungen, seitdem die Gemeinde das entsprechende Formular am Montagabend auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Weitere Interessenten können sich noch bis zum 15. April melden.

Auf die Frage, wer dann zum Zuge kommen soll, hat der BEG-Aufsichtsrat eine klare Antwort gegeben: gern viele Menschen mit Wedemark-Bezug. Zur Anwendung bei der Vergabe kommen deshalb erstmals in der Gemeinde zwei voneinander unabhängige Losverfahren. „Angesichts steigender Grundstückspreise will die Gemeinde Wedemark bis zu 50 Prozent der Grundstücke für die Einzelhausbebauung aus sozialen Gründen vergünstigt für die Bevölkerung im Gemeindegebiet zur Verfügung stellen“, heißt es auf der Homepage.

13 Grundstücke sind reserviert für Menschen mit Wedemark-Bezug

Die Auswahl der Bewerber richtet sich dabei insbesondere nach dem Einkommen und Vermögen sowie der Ortsansässigkeit. Kaufwillige aus der Wedemark oder solche, die „innerhalb der vergangenen zehn Jahre aus der Wedemark weggezogen sind sowie vor ihrem Wegzug mindestens zehn Jahre in der Wedemark gewohnt haben“, können sich auf eines von insgesamt 13 Grundstücken bewerben.

Die Interessenten müssen allerdings auch ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darlegen. Die Einkommensobergrenze liegt mit 51.000 Euro für Einzelpersonen (102.000 Euro für Paare) nur knapp unter dem bundesweiten Durchschnittsverdienst. Auch die Vermögensobergrenze (100.000 Euro für Einzelpersonen, 125.000 Euro für Familien) ist nicht allzu niedrig angesetzt. „Über dieses Modell haben wir die Chance, Mittelstandsfamilien mit Wedemark-Bezug den Zugang zum Eigenheim zu ermöglichen“, meint Zychlinski, der dabei Bewerber „mit nicht ganz dickem Geldbeutel“ im Blick hat.

14 Grundstücke kommen in den allgemeinen Lostopf

Alle anderen, auf die diese Kriterien nicht zutreffen, können sich auf die übrigen 14 Grundstücke bewerben. „Das gilt natürlich auch für diejenigen, die im anderen Verfahren nicht zum Zuge gekommen sind“, so der Hinweis auf der Internetseite.

Das ist der Zeitplan für das Baugebiet in Resse Am 15. April endet die Bewerbungsfrist für einen Bauplatz in Resse. Anschließend werden die Bewerbungen ausgewertet, daran schließen sich die beiden voneinander getrennten Losverfahren an. Welche Interessenten zum Zuge kommen, will die Gemeinde dann im Mai den Bauwilligen mitteilen. Parallel dazu wird das Areal mit dem Namen Neues Land erschlossen. Je nachdem, wie schnell die Häuslebauer ihren Bauantrag oder ihre Bauanzeige einreichen und wie lange dann die Bearbeitung dauert, könnte der Baustart der ersten Häuser noch Ende 2021 erfolgen.

Hintergrund des nun zweigeteilten Verfahrens sind die geänderten Ansprüche an Vergaberichtlinien für kommunales Bauland. Ursprünglich hatte die Wedemark wie viele andere Kommunen auch ein komplexes Punktesystem genutzt, das einheimische Bewerber bevorzugte. Die Europäische Kommission hatte in diesem verbreiteten Einheimischenmodell jedoch einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot zulasten auswärtiger Bauwilliger gesehen und 2007 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Zehn Jahre später einigte man sich auf einen Kompromiss mit sozialen Kriterien, an dem sich nun auch die Gemeinde Wedemark mit ihrem Verfahren orientiert.

Momentan wird dieses jedoch nur durch einen Aufsichtsratsbeschluss der BEG angewendet. Am 22. März soll der Rat der Gemeinde darüber entscheiden, ob dieses Modell auch bei künftigen Baugebieten in der Gemeinde zur Anwendung kommt.

Von Frank Walter