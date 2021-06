Mellendorf

Knapp 200 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mellendorf (GM) haben in diesem Jahr am sogenannten Känguru-Wettbewerb teilgenommen. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mathematische Knobelaufgaben lösen. Anders als sonst wurde der weltweite Wettbewerb in diesem Jahr digital durchgeführt.

„120 Punkte sind selten“

Mit Lasse Schoeb aus der 5E platzierte sich ein Mellendorfer sogar niedersachsenweit ganz vorn. Er erreichte mit 120 Punkten das bestmögliche Ergebnis. Diese hohe Punktzahl werde Schulleiterin Katrin Meinen zufolge nur selten erzielt.

Weitere 16 Schülerinnen und Schüler aus dem fünften und sechsten Jahrgang erhielten zudem eine Auszeichnung. Diese gibt es ab etwa 100 Punkten. Als Belohnung erhielten sie eine Urkunde und, je nach Platzierung, strategische Gesellschaftsspiele, mathematische Knobelspiele, Süßigkeiten und T-Shirts. Auch das Lösungsheft wurde an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt. Auch die siebten und achten Klassen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen – allerdings mit weniger Erfolg.

„Wir freuen uns, dass so viele unserer Schüler begeistert rechnen und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder in Präsenz geknobelt werden kann“, sagt Tina Kolodinski. Die Lehrerin hatte den Wettbewerb zusammen mit David Thale, ebenfalls Lehrkraft am GM, organisiert.

Haben eine Auszeichnung erhalten: Sophia Zweiniger, Lucy Fuchs, Lias Meyer, Max Aaron Kräft, Jonathan Lübeck, Aylin Sepahi, Greta Kölln, Aron May, Lasse Schoeb, Tim Bergemann, Rosalie Kloss, Janina Blüchel, Kiano Kerski, Eric Pfeilsticker, Aaron McGuigan (nach Klassen sortiert – 05A zu 06E) Quelle: privat

Zweiter Platz beim Fremdsprachenwettbewerb

Doch nicht nur im Rechnen, auch im Schreiben hat das GM einen Erfolg zu verzeichnen: Zehntklässlerin Jolie Rentsch hat beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen den zweiten Landespreis gewonnen. Ein fiktiver Blogeintrag zum Besuch bei der Queen war die diesjährige Aufgabenstellung.

Zehntklässlerin Jolie Rentsch (rechts) hat einen Blogbeitrag über einen fiktiven Besuch bei der Queen geschrieben – und damit den zweiten Landespreis gewonnen. Schulleiterin Katrin Meinen (links) freut sich mit der Schülerin über den Erfolg. Quelle: privat

Rentsch verfasste dazu einen Text im Umfang von 400 Wörtern. Täuschend echt schildert sie darin auf Englisch ihre Eindrücke vom Besuch im Buckingham Palace. „It was completely different than I expected it to be“ – es war ganz anders, als ich es erwartet hatte – schreibt die Schülerin. Auch ein selbst gedrehtes Video reichte sie bei der Jury ein. Ihre ohnehin schon guten Englischkenntnisse will die Schülerin nun noch weiter verbessern – bei einem Auslandsaufenthalt in Kanada im nächsten Schuljahr.

Von Thea Schmidt