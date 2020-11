Mellendorf

Sie sind zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen: Das Gymnasium Mellendorf hat vom Förderverein der Schule 100 Mund-Nasen-Masken erhalten. Tore Böttcher, Koordinator des Gymnasiums, hatte vor den Ferien neue Masken beim Förderverein beantragt. Jetzt, da in der Region Hannover eine Maskenpflicht für den Unterricht bei einem Inzidenzwert über 100 gilt, sind die Lehrer sehr froh über die Spende.

Integratives Nähprojekt fertigt Masken

Fördervereinsvorsitzende Karen Drews hatte die Masken von einem integrativen Nähprojekt in der Wedemark fertigen lassen – sogar mit dem Logo des Gymnasiums. „Wir helfen, wo wir können“, sagt sie, „gerade wenn derzeit Masken die wichtigste Unterstützung sind.“ Und das ist tatsächlich der Fall, denn nicht jeder Schüler denke morgens daran, seinen Mund-Nasen-Schutz einzupacken, und sei dann froh, wenn er einen in der Schule bekommen könne.

Zuvor hatte das Gymnasium schon eine Spende der Wedemärker Firma Amec erhalten. Schulleiterin Katrin Meinen konnte einen großen Karton mit FFP2-Masken in Empfang nehmen. Das Unternehmen unterstützt aber nicht nur das Gymnasium, sondern auch alle anderen Campusschulen.

Schutzmasken sichern Schulbetrieb

Das Gymnasium hat die Masken gleich an die Lehrkräfte ausgehändigt. Aus den Erfahrungen der ersten Infektionswelle vor den Herbstferien sei durch das konsequente Tragen speziell dieser Sicherheitsmasken gewährleistet, dass die Lehrer vom Gesundheitsamt nicht in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt werden müssten. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir so großzügig mit Masken versorgt worden sind. So können wir den Schulbetrieb sichern“, sagte Meinen.

