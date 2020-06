Mellendorf

Nicht nur Herbert Grönemeyer hat in seiner „Bochum-Hymne“ bereits vor mehr als 30 Jahren erkannt, dass es in Bochum „viel besser ist, als man glaubt“. Die dort ansässige Schiller-Schule, ein Gymnasium mit gut 1000 Schülern, hat im vergangenen Jahr den begehrten Deutschen Schulpreis erhalten, der jährlich beispielsweise von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung verliehen wird. Und da sich bekanntlich von Siegern am besten lernen lässt, hat sich das Gymnasium Mellendorf im Rahmen des Hospitationsprogramms des Deutschen Schulpreises für den einzigen Platz an dieser Schule beworben. Aus zahlreichen Bewerbungen haben sich die Bochumer für eine Schule entschieden: Die Wahl fiel auf das Gymnasium Mellendorf.

Ein Duo fährt nach Bochum

Daraus ergibt sich, dass die Wedemärker mit einem Duo in den Westen reisen wird. Markus Bauch (Mitglied der Digitalisierungs-AG der Schule und Leiter der Schülerzeitung) und Franziska Jaap (Schulleitungsmitglied und verantwortlich für Schulentwicklung) dürfen im kommenden Jahr an der Bochumer Schule hospitieren und werden von ihren Erfahrungen und den Ideen dieser ausgezeichneten Schule daheim in Mellendorf berichten können.

Anzeige

Verbindende Elemente zwischen beiden Schulgemeinschaften gibt es auf jeden Fall: Vor der Schiller-Schule in Bochum liegt ein riesiger Löwe auf einem großen Sockel. Für dieses Kriegerdenkmal aus dem Ersten Weltkrieg hat die Schule eine Art Patenschaft übernommen. Und auch im Schulgebäude gibt es einen lebensgroßen Löwen aus Gips, der als Identifikationsfigur wirkt. Den Mellendorfer beziehungsweise Wedemärker Löwen findet man momentan zwar nur als Logo auf dem Briefpapier des Gymnasiums Mellendorfs und auf einzelnen Wänden in der Schule, aber eventuell lässt sich ein solches Projekt im kommenden Schuljahr auch in Mellendorf am Campus W installieren, hofft die Schulleitung.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Stephan Hartung