Mellendorf

Gesponserte internationale Austausche, Schülerpraktika in Frankreich, den Niederlanden oder Griechenland sowie viele Aufenthalte einzelner Schülerinnen und Schüler im benachbarten europäischen Ausland: Das erhofft sich das Gymnasium Mellendorf durch die erfolgreiche Akkreditierung beim Förderprogramm der Europäischen Union, dem sogenannten „Erasmus+“-Programm.

„Wichtig ist, dass die Schüler schnell und direkt von den Fördergeldern profitieren“, sagt Schulleiterin Katrin Meinen. So sollen bereits im kommenden Schuljahr sechs Elftklässler ihre Betriebspraktika im europäischen Ausland absolvieren und weitere vier Schüler mindestens zwei Wochen lang eine Schule in den EU-Mitgliedsländern besuchen. „Unsere Schülerschaft wird zunehmend internationaler. In den letzten Jahren haben wir verstärkt Anfragen nach internationalen Praktika erhalten, die wir nicht finanziell unterstützen konnten“, erläutert Anja Dyk, Koordinatorin für Berufsorientierung. Dies ist mit der Auszeichnung als „Erasmus+“-Schule nun möglich. Derzeit ist die Schule auf der Suche nach Interessenten innerhalb der Schülerschaft.

Gymnasium Mellendorf will Austauschprogramme stärken

Zusätzlich sollen bestehende Austauschprogramme des Gymnasiums mit Partnerschulen in Spanien und Frankreich gestärkt werden. „Als Französisch-Lehrkraft weiß ich, wie wichtig ein Austausch ist, um die Sprachen zu lernen und die Kultur des Partnerlandes zu erleben“, sagt Katja Hauptmeier, Mitglied der Arbeitsgruppe „Erasmus+“ der Schule. Ihr Kollege Marius Kundler verweist aber auch auf die aktuellen Ereignisse: „Gerade die letzten Wochen haben uns im Kontext des Ukraine-Krieges gezeigt, wie wichtig die europäische Zusammenarbeit auch an Schulen ist.“

Zusätzlich zu den genannten Aktivitäten wird es im kommenden Jahr auch ein transnationales Projekt mit Deutschland, Frankreich und Griechenland geben. Dabei sollen sich Schüler aller drei Nationen mit ökologischer Schulhofgestaltung beschäftigen. Unter ihnen werden auch etwa zehn Mellendorfer Gymnasiasten sein. „Nach mehr als zwei Jahren digitalem Austausch über Videokonferenz und E-Mail haben alle wieder richtig Lust auf die direkte Begegnung mit Jugendlichen aus aller Welt“, heißt es aus dem Gymnasium.