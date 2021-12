Mellendorf

Das Gymnasium Mellendorf feiert im Sommer 2022 seinen 50. Geburtstag. Zudem blicken dann die Freunde und Förderer des Gymnasiums auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Die Schulleiterin Katrin Meinen und die Vorsitzende des Fördervereins, Karen Drews, haben schon frühzeitig mit der Planung dieses Ereignisses begonnen – und bitten alle, sich den Termin der Feier schon frühzeitig frei zu halten.

Für Sonnabend, 9. Juli, laden das Gymnasium und der Förderverein zu einem Ehemaligentreffen ein. „Die Feier dieses Doppeljubiläums ist ein besonderer Anlass für unsere Ehemaligen, sich an dem Ort zu treffen, wo sie viele wichtige und bestimmt auch aufregende Jahre gemeinsam verbracht haben“, teilen Drews und Meinen mit. „Die frühzeitige Ankündigung dieses Termins soll allen Ehemaligen die Möglichkeit geben, an diesem Jubiläum teilzunehmen. Wir freuen uns über Besucher aus der Wedemark, hoffen aber auch auf viele Ehemalige aus Deutschland, Europa und der Welt“, so Schulleitung und Vorstand des Vereins Freunde und Förderer des Gymnasiums Mellendorf (FFGM) .

Auf den Homepages www.ffgm.de und www.gymnasiummellendorf.de werden Interessierte im neuen Jahr weitere Informationen finden. Wer am 9. Juli 2022 mitfeiern möchte, kann sich ab sofort per E-Mail an ehemalige2022@ffgm.de anmelden.

Von Fiona Lechner