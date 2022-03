Mellendorf

Nach zwei Jahren Pause findet wieder der Berufsinformationstag (BIT) des Gymnasiums Mellendorf statt, allerdings mit einer Änderung: Anders als bei den zwölf Auflagen zuvor ist nicht die Außenstelle der Leibniz-Universität Hannover in Garbsen der Austragungsort, sondern das Gymnasium Mellendorf selbst. Der BIT beginnt dort am Freitag, 25. März, um 12 Uhr. Er ist nach dem digitalen Tag der offenen Tür im Februar die nächste große Informationsveranstaltung am Gymnasium.

Alexandra Matthaei und Christina Boyemann, die als Ehrenamtliche den Tag vorbereiten, hatten 2019 die Organisation des BIT übernommen, der dann allerdings 2020 und 2021 ausfiel. Nun klappt es im dritten Versuch mit dem Informationstag, der als Schnittstelle zwischen Schule und der Arbeitswelt zu verstehen ist. Er soll den Schülerinnen und Schülern Anregungen geben, sich mit dem Thema der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen und mithilfe der Referenten ganz persönliche Einblicke in interessante und außergewöhnliche Berufe zu bekommen.

Schüler reden beim Berufsinformationstag mit Experten

80 Schülerinnen und Schüler hatten vorab die Möglichkeit, aus zwölf Berufsgruppen jeweils zwei Berufsfelder zu wählen. In kleinen Gruppen werden sie sich dann mit den Vortragenden austauschen. Insgesamt stehen den Schülerinnen und Schülern dieses Jahr 60 Referentinnen und Referenten zur Verfügung. Diese Berufsprofis berichten von ihren Erfahrungen, was man für diesen Beruf mitbringen muss sowie welche Fähigkeiten und Neigungen man haben sollte. Außerdem sind sie offen für Fragen seitens der Schülerinnen und Schüler.

Sie sei sehr glücklich, dass das Gymnasium den BIT dieses Jahr ausrichten könne, sagt Boyemann. „Wir können so den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, in einem sehr persönlichen Gedankenaustausch mit erfahrenen Praktikern wertvolle und praxisnahe Informationen zu bekommen.“