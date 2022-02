Mellendorf

Tag der offen Tür unter Corona-Bedingungen: Das Gymnasium Mellendorf präsentiert sich am Freitag, 4. März, ab 14 Uhr per Livestream der interessierten Öffentlichkeit, insbesondere den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen. Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Mitglieder der Schulleitung stellen an diesem Tag in virtuellen Präsentationen den Schulalltag am Gymnasium vor. Die „digitale Tafel“ auf der Internetseite der Schule wird bereits ab 12 Uhr aufwww.gymnasiummellendorf.de erreichbar sein.

„Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben uns gezeigt, dass wir unsere Schule digital präsentieren können, auch wenn wir die Viertklässler und ihre Eltern so gern in diesem Schuljahr wieder per Handschlag begrüßt hätten“, sagt Schulleiterin Katrin Meinen. Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben für den digitalen Tag der offenen Tür kurze Videos vorbereitet, die direkt über den Youtube-Kanal der Schule eingesehen werden können. Im vergangenen Jahr waren so mehrere Tausend Abrufe zusammengekommen.

Die gesamte Schulgemeinschaft des Gymnasiums freut sich auf den virtuellen Besuch der Viertklässlern und ihrer Eltern.

Von Frank Walter