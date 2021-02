Mellendorf

Nach der kurzfristigen Absage des Tages der offenen Tür im vergangenen Jahr präsentiert sich das Gymnasium Mellendorf in diesem Schuljahr am Freitag, 12. März, digital der interessierten Öffentlichkeit – insbesondere den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen. Ab 14.30 Uhr begrüßt Schulleiterin Katrin Meinen dann virtuell alle Interessierten in einem Webinar. Sie wird dabei unter anderem in die Nutzung der digitalen Tafel einführen.

Präsentationen informieren über die Schule

„Die Arbeitsgruppe ,Tag der offenen Tür‘ hat in den vergangenen Monaten viel Engagement und Zeit in die Vorbereitung dieses Tages gesteckt, den wir so gern in diesem Schuljahr wieder analog in der Schule durchgeführt hätten“, teilte Meinen mit. Die Schülerinnen und Schüler, Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrer haben daher trotz des Lockdowns virtuelle Präsentationen vorbereitet, die über die sogenannte digitale Tafel übersichtlich dargestellt werden sollen. So versteckt sich hinter dem dort abgebildeten Brötchen-Symbol beispielsweise ein Video der Frühstücksmütter.

David Thale, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Digitalisierung, sichert allen, die am 12. März verhindert sind, zu: „Der Youtube-Kanal der Schule wird ab dem 13. März bis zu den Osterferien in zahlreichen Filmen das bunte Schulleben am Gymnasium widerspiegeln.“

Auch wenn das große Gebäude am Campus W in diesem Schuljahr nur virtuell „erschnuppert“ werden kann, freut sich die gesamte Schulgemeinschaft unter anderem in zahlreichen Webinaren auf zumindest virtuellen Kontakt mit wissbegierigen Schülerinnen und Schülern sowie Eltern – und natürlich auch über zahlreiche Klicks auf Youtube.

Von Frank Walter