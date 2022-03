Wedemark

Spitzen schneiden, Seiten kürzen oder ein ganz neuer Schnitt: Für viele Menschen gehört der regelmäßige Friseurbesuchs fest in den Terminkalender. Doch diesen Luxus kann sich nicht jeder leisten. Deshalb hat Friseur Tobias Wiedemann das Projekt „Herz und Handwerk“ ins Leben gerufen. Eine Aktion, bei der Friseurinnen und Friseure bedürftigen Menschen kostenlos die Haare schneiden. Alle vier Wochen soll die Aktion im Mehrgenerationenhaus Wedemark angeboten werden.

Wiedemann, Inhaber des Friseursalon Toby’s Salon in Hannover-Kleefeld, weiß, wie es sich anfühlt, in eine finanzielle Notlage zu geraten. „Ich war selbst Tafelkunde“, erzählt er. Keine einfache Zeit für den heute 31-Jährigen, als er auf die Lebensmittelausgabe angewiesen war. Die Erinnerung motiviert ihn nun dazu, anderen Menschen zu helfen.

Treffen sollen schöne Momente bescheren

Das Projekt solle Bedürftigen nicht nur einen Haarschnitt umsonst anbieten, sondern ihnen auch einmal im Monat einen schönen Moment bescheren. „Wir wollen auch Kaffee und Kuchen anbieten und Musik laufen lassen“, sagt Wiedemann. Fünf Friseurinnen und Friseure und ein freiwilliger Helfer haben sich schon ein erstes Mal getroffen, um die Aktion genauer zu planen. Das Ergebnis: Bereits am Sonntag, 10. April, soll der kostenlose Schnitt erstmalig von 10 bis 18 Uhr angeboten werden.

Ob jemand die Hilfe in Anspruch nehmen dürfe, wird laut Wiedemann vom Besitz des sogenannten Tafelausweises abhängen. Dieser berechtigt Menschen dazu, das Angebot der Tafel wahrzunehmen. Zu Beginn des Treffens im Mehrgenerationenhaus müssen Besucherinnen und Besucher den Ausweis vorzeigen. Ähnliche Aktionen wie diese gibt es bereits etwa bei den sogenannten Barber Angels. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Gruppe aus Friseurinnen und Friseure, die in ganz Deutschland Obdachlosen und Bedürftigen kostenlose Haarschnitte anbieten.

„In der Wedemark sehen viele nur die Idylle“

Auch Anne-Kathrin Kracke von der Freiwilligenagentur Wedemark hilft bei der Umsetzung des Projekts mit. „Die Zusammenarbeit zu Herrn Wiedemann kam zustande, da er bereits bei anderen Projekten von uns mitgeholfen hat“, sagt sie. Als der in der Wedemark lebende Friseurmeister das neue Projekt vorgeschlagen hat, war sie schnell überzeugt. „In der Wedemark sehen viele nur die Idylle, doch auch hier gibt es Armut.“ Umso wichtiger sei es, diese Menschen nicht zu vergessen.

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, möchte Wiedemann einen Flyer erstellen lassen. Dieser soll dann auf Ukrainisch, Russisch, Syrisch und Deutsch verteilt werden, so etwa in den Geflüchteten-Unterkünften und bei der Tafel.

Friseuren soll kein finanzieller Schaden entstehen

Den Friseurinnen und Friseuren entstehe laut Wiedemann kein finanzieller Schaden. Der Grund dafür sei, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktion sowieso nicht zu dem Kundenkreis zählen. „Beim Haarschnitt wird mit als erstes gespart“, sagt Wiedemann. „Nach dem Motto: Dann mache ich es halt selbst.“ Dies bekomme er auch von älteren Menschen bei seiner Arbeit in einer Seniorenresidenz gespiegelt. Oft falle die Rente demnach zu gering aus, und dann werde auch der Friseurbesuch gestrichen. „Wenn ich jetzt sehe, wie die Preise in fast allen Bereichen des Lebens steigen, möchte ich etwas tun“, sagt der Friseur.

Von Nina Hoffmann