Die vielen Kilometer an Garn und Wolle und die zahlreichen Quadratmeter Stoff, die die Mitglieder des Handarbeitskreises der Brelinger Kirchengemeinde beim Häkeln, Stricken und Nähen verarbeitet haben, vermochte niemand zu zählen. Seit nunmehr 50 Jahren sind es fast ausschließlich Frauen, die in dieser Gruppe der Kirchengemeinde aktiv sind und dabei auch das gesellige Leben nicht zu kurz kommen lassen.

Ältestes Mitglied ist fast von Beginn an dabei

Dieses Jubiläum ist auch auf Mary Giesemann übertragbar, denn die 92-Jährige war schon vom zweiten Treffen an dabei. Zwischenzeitlich übernahm sie ab 1991 auch die Leitung der Gruppe und übergab den Staffelstab erst zu ihrem 80. Geburtstag an Renate Bülter. Seit 2018 zeichnet Christel Kohne für den Handarbeitskreis verantwortlich, im Team mit Margret Meyer.

Wegen Corona pausiert der Kreis derzeit. „Ich halte zu unseren Frauen aber Kontakt und führe täglich Telefonate“, sagt Kohne. Normalerweise treffen sich die durchschnittlich rund 20 Frauen unterschiedlichen Alters im 14-Tage-Rhythmus mittwochs um 15 Uhr im Gemeindesaal in Brelingen zum Handarbeiten. Dann entstehen Topflappen, Etuis für Brillen und Handys, Schals und Tücher. Es werden Geschirrtücher bestickt und mit Lavendel gefüllte kleine Duftkissen genäht. Legendär sind aber von Beginn an die gestrickten Socken. Sie werden inzwischen auch auf Bestellung angefertigt, in den jeweils gewünschten Farben und Größen.

Nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt wird verkauft

Ihre ersten Erzeugnisse, darunter auch viele handgefertigte Puppen, haben die Handarbeitsfrauen ab 1971 beim Basar im Kindergarten der Kirchengemeinde Brelingen verkauft. Seit 1983 sind sie alljährlich beim Brelinger Weihnachtsmarkt vertreten. Zahlreiche Marktbesucher kommen nur wegen der Socken, berichten die Frauen. Der Verkaufserlös kommt in der Regel der Kirchengemeinde zugute. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Der Weihnachtsmarkt fällt coronabedingt aus.

Auch in der Corona-Zeit waren die Handarbeitsfrauen produktiv. Quelle: Friedrich Bernstorf

In den vergangenen Monaten, seit wegen der Corona-Pandemie das Gruppenleben ruht, waren die Handarbeitsfrauen aber nicht untätig. Christel Kohne verteilte auf Anforderung das Material, die Frauen produzierten zu Hause.

Allein 70 Paar Socken, Patchworkdecken und weitere nützliche Dinge sind in dieser Zeit entstanden, berichtet Kohne. „Bei mir zu Hause stapeln sich schon die Sachen.“ Die Leiterin nimmt Bestellungen für Käufe unter Telefon (0 51 30) 31 86 entgegen. Unter dieser Rufnummer können sich auch Interessierte melden, die im Handarbeitskreis mitmachen wollen. Weder Vorkenntnisse noch Material seien mitzubringen, sagt Christel Kohne.

