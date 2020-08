Brelingen

Auch in diesem Jahr müssen die Freunde des Brelinger Kultursommerkonzerts nicht auf ihre Lieblingsveranstaltung verzichten. Gleichwohl: Sie müssen dafür einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Das Hans Schüttler Dadaätt ist mit seinem Projekt „ Zappa Galaxy“ am Sonnabend, 22. August, zu Gast – allerdings nicht in Brelingen, sondern in Neustadt. Corona verändert eben alles.

Orgelbauverein organisiert Auftritt

Das Konzert, das zur Reihe Kultursommer der Region Hannover gehört, beginnt um 20 Uhr. Veranstalter ist der Orgelbauverein St. Martini Brelingen. Die Verantwortlichen haben sich aus Infektionsschutzgründen dazu entschieden, den Auftritt ausnahmsweise nicht in der heimischen Kirche, sondern auf der Open-Air-Kultursommerbühne von Schloss Landestrost auszutragen. Eintrittskarten kosten 16 Euro, ermäßigt sind die Tickets für 12 Euro unter anderem in den HAZ/NP-Geschäftsstellen erhältlich.

„ Zappa Galaxy“: Hommage an US-Musiker

Das Hans Schüttler Dadaätt sorgt im Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt mit seinem Projekt „ Zappa Galaxy“ für eine Hommage an den legendären US-Musiker Frank Zappa. Dabei gibt es einen Eindruck von dessen unbändiger Fantasie und Schaffensfreude. In eigenen Kompositionen verarbeitet das Dadaätt unter der Leitung von Schüttler Songs, Gedichte und Instrumentalstücke Zappas. Aus dessen Musik, Bühnenshows und Kompositionen entsteht ein dadaistisch chaotisches, grooviges Gesamtkunstwerk, versprechen die Organisatoren. Mit Humor, Spannung, Wortwitz und Klang-Ekstasen gehe es zur Sache. Dabei können sich Besucher auch auf selten gehörte Gedichte von Zappa wie „Spider Of Destiny“ oder „Flambee“ freuen.

Eine Ikone der Studentenbewegung

Frank Zappa, der 1993 verstorben ist, war Komponist und Gitarrist, veröffentlichte mehr als 60 Alben sehr unterschiedlicher Art. Pop-, Rock- und Jazzsongs mit teilweise ausufernden Improvisationen waren genauso sein Metier wie Moderne Klassik und Neue Musik, beispielsweise „Yellow Shark“. Mit der Produktion kommerzieller Musik finanzierte er seine ambitionierten Avantgarde-Projekte. Zappa galt als Freigeist und wurde so zu einer Ikone der 68er Studentenbewegung. Bis heute ist er ein Vorbild für Musiker, die genreübergreifend ohne stilistische Grenzen arbeiten. Im Dadaätt performen neben Hans Schüttler (Komposition, Klavier, Theremin, Gummitiere, Toys) der Rezitator Reinhard Lippert an Bratsche und Vocals, der Schlagzeuger Björn Lücker und John Huges am Kontrabass.

