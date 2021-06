Wedemark

Kitas, Schulen, Sportstätten: Die Gemeinde Wedemark will in diesem Jahr vor allem in die Infrastruktur investieren. Auch für den Brandschutz sowie den Kanal- und Straßenbau soll Geld bereitstehen. Nun hat die Kommunalaufsicht der Region Hannover den Haushaltsplan für 2021 genehmigt. Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel zufolge werde eine „solide und nachhaltige Haushaltsführung“ fortgesetzt.

32,3 Millionen Euro stehen im Haushalt für die Investitionen zur Verfügung, teilt die Gemeinde mit. Das bedeute eine Erhöhung der Verschuldung auf 84,45 Millionen Euro. Dem gegenüber stünde jedoch ein Vermögenszuwachs bei Sachanlagen in Höhe von 27,5 Millionen auf nun 204,6 Millionen Euro.

2,8 Millionen Euro Defizit

Für die Bereiche Schule, Infrastruktur, zentrale Verwaltung sowie Soziales und Jugend rechnet die Kommune mit Ausgaben in Höhe von 70,6 Millionen Euro. Gleichzeitig sind jedoch nur Erträge in Höhe von 67,8 Millionen Euro eingeplant, was zu einem Haushaltsdefizit von 2,8 Millionen Euro führt. Nicht verändert haben sich Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B. Diese liegen weiterhin bei 440 Prozentpunkten.

Die Gemeinde sei trotz guter Haushaltspolitik auf die Hilfe von Bund und Ländern angewiesen, um die Corona-Pandemie finanziell zu kompensieren, heißt es aus dem Rathaus. Wie hoch die letztlich ausfällt, sei jedoch Nagel zufolge noch nicht absehbar. Auf der Internetseite www.wedemark.de/haushaltsplan kann der Haushaltsplan eingesehen werden.

Außerdem liegt das Dokument noch bis zum 23. Juni im Rathaus in Mellendorf öffentlich aus. Die Satzung tritt nach diesem Datum in Kraft.

Von Thea Schmidt