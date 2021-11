Abbensen/Bissendorf

Der Besuch des Richard-Brandt-Heimatmuseums in Bissendorf ist wieder eingeschränkt möglich. Coronabedingt dürfen sich aber nur fünf Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in den Museumsräumen aufhalten.

Zudem bietet das Team des Heimatmuseums weiterhin öffentliche Veranstaltungen an – so etwa am Dienstag, 16. November. An diesem Tag beginnt um 10 Uhr eine Führung in der Abbensener Johanniskapelle. Dort können Besucherinnen und Besucher auch den 1974 gestohlenen und später wiederentdeckten Flügelaltar aus dem 16. Jahrhundert bewundern. Im Anschluss können Interessierte die Kirche in Helstorf besichtigen. Treffpunkt ist vor der Kapelle in Abbensen.

Es gilt die 3-G-Regel

Eine Teilnahme an der Führung ist nur mit 3-G-Nachweis möglich. Für den Besuch des Heimatmuseums und für die Teilnahme an der Führung müssen sich Teilnehmer zuvor unter Telefon (0173) 2489566 anmelden.

Von Fiona Lechner