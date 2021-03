Hellendorf

Eine gute Infrastruktur mit Kindergarten, Schule und Vereinen, mit Nahverkehr und Glasfaseranbindung zu erhalten und weiterzuentwickeln – dafür haben sich die Hellendorfer Ortspolitiker mit Nachdruck eingesetzt. An diesen Zielen will der Ortsbürgermeister auch 2021 festhalten. „Insgesamt stehen in Hellendorf keine revolutionären Großprojekte mit überragender Leuchtkraft an“, sagt Carsten Wandke. Aber auch die alltäglichen Beispiele zeigen, was zur Lebensqualität im Ort beiträgt.

Serie: Wünsche der Ortsbürgermeister für 2021 Wegen der Corona-Pandemie hat das Jahr für die Politiker in der Gemeinde Wedemark mit vielen Sitzungsabsagen begonnen. Dennoch haben die Ortsbürgermeister für 2021 Wünsche und Vorhaben. Wir werfen mit allen elf Ortsbürgermeistern einen Blick darauf, was wichtig werden wird.

Ortsbürgermeister will „Flächenfraß“ vermeiden

Bei der Entwicklung des Wohnumfeldes setzt sich Wandke dafür ein, dass auch die umgebende Landschaft von Hellendorf berücksichtigt wird. Neue Baugebiete und den damit verbundenen „Flächenfraß“ in dem grünen Umfeld des Ortes würde der Ortsbürgermeister gern vermeiden. Es sei denn, der Bestand von Grundschule und Kindergarten wäre gefährdet ist – etwa weil die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen zurückginge. Momentan sieht es aber nicht danach aus. „Diese Einrichtungen gilt es, vor Ort zu erhalten“, betont Wandke. Die Anmeldezahlen seien zurzeit recht positiv.

Von der DRK-Kita Spatzennest sind es nur ein paar Schritte zur Grundschule Hellendorf. Quelle: Ursula Kallenbach

Neue Kita ab Sommer 2022

Die für Hellendorf geplante Kita der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, die auf einem gemeindeeigenen Grundstück am kommunalen Bauhof gebaut werden soll, erweitert das örtliche Betreuungsangebot noch um Krippe und Integrationsplätze. Diese Einrichtung wird Wandke zufolge aber einen Einzugsbereich deutlich über Hellendorf hinaus haben. Der Ortsrat habe deshalb die Gemeinde gebeten, bei der Planung auf eine sichere und verkehrsgerechte Organisation während der Bring- und Abholzeiten zu achten. Die geplante Einrichtung erhält ihre Zufahrt vom Mellendorfer Kirchweg aus. Die Bauarbeiten sollen im April beginnen. Die Kita geht voraussichtlich im Frühsommer 2022 in Betrieb; sie wird in fünf Gruppen mehr als 70 Kinder aufnehmen und einen Beitrag zur Inklusion leisten.

Erscheinungsbild des Dorfes ist wichtig

Für eine behutsame Nachverdichtung im Wohnungsbau zeigt Wandke sich offen, solange diese sich harmonisch in das Ortsbild einfügt. Daher habe sich der Ortsrat unter seiner Führung auch vehement für die Aufstellung eines Bebauungsplans eingesetzt, als es um eine Umnutzung des ehemaligen Gaststättengrundstücks Karsten-Meier ging. „Hier gilt es, eine sinnvolle Balance zu finden“, verdeutlicht Wandke. Das Erscheinungsbild des Dorfes sei wichtig, außerdem müssten die bestehenden Nutzungen der Nachbargrundstücke von Reitverein, Gewerbe, Landwirtschaft und Tierhaltung abgesichert werden, ebenso wie das legitime Interesse des Eigentümers.

Im Reit- und Fahrverein Wedemark mit etwa 200 Mitgliedern kann der Vorsitzende Klaus Kreutzer stolz auf die umfangreich erweiterte moderne Reitanlage sein. Für Mai bereitet der Verein ein Springturnier vor. Quelle: Ursula Kallenbach

Sorge wegen Verschuldung der Gemeinde

Der Ortsrat hatte seine letzte Sitzung im Januar 2020. Danach haben die Ortspolitiker wegen der Pandemie hauptsächlich elektronisch kommuniziert. Mit Blick auf den Gemeindehaushalt 2021 sieht Wandke für die Ortsräte in der Wedemark insgesamt wenig Gewicht und Gestaltungsmöglichkeiten – besorgt seien die Kommunalpolitiker vor Ort vor allem „ob der galoppierenden Verschuldung unserer Gemeinde“.

Hoffnung auf Wiederbelebung der Dorfgemeinschaft

Zu einem attraktiven Wohnumfeld zählt der Ortsbürgermeister unbedingt auch das vielfältige soziale Leben im Dorf, das in Corona-Zeiten weitgehend brachliege. „Das fehlt den meisten Hellendorfern doch sehr“, bekräftigt Wandke. Seit der Anfang März 2020 noch geschafften Dorfreinigung sei coronabedingt keine gemeinsame Veranstaltung mehr möglich gewesen. Er hoffe auf die Wiederbelebung der Dorfgemeinschaft „nach bereits mehr als einjährigem Tiefschlaf“, sobald dies verantwortbar sei. „Eine Prognose, wann wir wieder starten können, wage ich derzeit nicht. So gibt es – das erste Mal, seit ich in Hellendorf lebe – bislang für 2021 auch noch keinen mit allen Vereinen und Institutionen abgestimmten Dorfkalender. Die Planungsunsicherheit ist einfach zu groß.“

Von Ursula Kallenbach