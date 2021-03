Hellendorf/Mellendorf

Der Hellendorfer Bücherwagen ist nun am Mehrgenerationenhaus in Mellendorf abgestellt. Die Betriebspause für den Lesetreff durch die Corona-Beschränkungen gibt Zeit, das alte Gefährt kräftig aufzumöbeln. Bei der Sanierung ist die Werkstatt mitsamt Gerät nur ein paar Schritte entfernt, und ein ganzes Netzwerk von ehrenamtlichen Reparateuren steht bereit. Mitte des Jahres, so hoffen die Beteiligten, können sich die Hellendorfer in dem dann aufgefrischten Mobil wieder treffen und Bücher ausleihen.

Der Ruf der Freiwilligenagentur Wedemark, eine Anfrage an das Repair-Café Wedemark, stieß sofort auf Resonanz. „Wir hatten auch seit einem Jahr coronabedingt keine Repair-Treffs“, berichtete Bernd Wilts für die ehrenamtlichen Reparateure bei der offiziellen Vorstellung des Bücherwagen-Projekts. Aber auch Werkzeuge, Geräte und fachlich ausgebildete Handwerker sind nun nahe: Der Verein Bürgerinitiative Offene Kultur Werkstatt (BOK) Wedemark hat im Gebäude des Mehrgenerationenhauses die Werkräume der ehemaligen Berthold-Otto-Schule (BOS) übernommen, er nutzt und pflegt die Maschinen.

Der gemeinnützige Verein BOK Wedemark mit seinem Vorsitzenden Mike Hennebo koordiniert das Reparaturprojekt des Bücherwagens am Mehrgenerationenhaus in Mellendorf und nimmt gern Spenden entgegen. Quelle: Ursula Kallenbach

Seit neun Jahren dient Bauwagen als Bücherwagen

Ursprünglich war der alte Bauwagen auf dem Betriebshof der Gemeinde Wedemark ausgemustert worden. Dann erlebte er bislang neun Jahre eine Blütezeit als Bücherwagen und Treff vor der Grundschule in Hellendorf. Erneut wird er nun gründlich instandgesetzt. Ein Netzwerk vielseitig gerüsteter Helfer repariert die erheblichen Schäden, die durch eingedrungene Feuchtigkeit entstanden sind. Der Wagen ist schon bis auf sein Gerippe entkernt, in der Bodenplatte muss ein großes Loch verschlossen werden. Die Außenhaut zeigt nicht mehr die bunte Malerei und die Figuren, die den Büchertreff in die Aktionen zu Kinderrechten in der Wedemark einreihte. Die Figuren werden bei der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark überarbeitet, und die rund 3000 Bücher lagern in Hellendorf.

Die Schäden am Bücherwagen sind inzwischen freigelegt. Mitglieder des Repair-Cafés Wedemark werden die Sanierung in Angriff nehmen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Ein cooles Netzwerk, das funktioniert“

Die Initiative der Freiwilligenagentur Wedemark hat zu dem Vorhaben ein ganzes Netzwerk zusammenbekommen: die Bücherwagen-Initiative als Betreiberin, das Repair-Café Wedemark mit seinen Handwerkern und den Kulturverein BOK als Koordinator.

Für die Kinder- und Jugendkunstschule und den Arbeitskreis Kinderrechte sicherte Bernd Tschirch zu, dass die Figuren für die zehn Kinderrechte wiederhergestellt würden. Das Bücherwagen-Team aus Hellendorf sei ebenso wie das Repair-Café Mitglied in der Freiwilligenagentur der Gemeinde, sagte für die ehrenamtlichen „Bücherwürmer“ Heiner Peterburs. Nach der Reparatur werde der Wagen wieder nach Hellendorf zurückgebracht.

„Ein cooles Netzwerk, das funktioniert“, bescheinigte Daniel Diedrich allen Beteiligten vor Ort. „Das macht schon stolz“, sagte der Leiter der Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf.

Wenn der Bücherwagen instand gesetzt ist, werden Ute Gödecke (links) und Ute Halberstadt ihn am alten Standort vor der Grundschule in Hellendorf bei den Ausleihen wieder betreuen. Quelle: Ursula Kallenbach

Auch Materialspenden helfen

Vor allem Tischlerarbeiten sind jetzt fällig an dem Wagen. Die Kosten werden sich auf 1200 bis 1500 Euro belaufen, das Material muss beschafft werden – in Corona-Zeiten ist alles nicht so schnell zu machen. Auch können an dem Wagen jeweils nur zwei Helfer arbeiten. Nicht nur als Koordinator fungiert BOK, sondern er nimmt als gemeinnütziger Verein auch Spenden entgegen. Die Kosten werden sich reduzieren, hofft der Verein, sobald Firmen möglicherweise Material beitragen. Kontakt können Sponsoren per E-Mail an bernd.freerk.wilts@t-online.de aufnehmen.

Von Ursula Kallenbach