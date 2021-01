Hellendorf/Hannover

Die Jugendfeuerwehr Hellendorf hat für die Obdachlosenhilfe Hannover Spenden in Höhe von 555 Euro gesammelt. Den Betrag haben sie nun an die Verantwortlichen übergeben. Von Anfang Dezember bis Weihnachten hatten die Ehrenamtlichen für die Aktion in drei Wedemärker Läden Spendendosen verteilt. In Schönhoffs Hofladen, dem Forellenhof Wedemark (beide in Hellendorf) sowie bei Edeka Poppe in Brelingen spendeten die Kundinnen und Kunden der Geschäfte mehr als 500 Euro. Die Jugendfeuerwehr stockte den Betrag auf 555 Euro auf.

Traditionelle Geschenkeaktion fällt wegen Corona aus

Aufgrund von organisatorischen Schwierigkeiten, die der Corona-Pandemie geschuldet waren, verzichtete die Jugendfeuerwehr zum Jahresende auf ihre eigentliche Weihnachtsaktion, bei der sie Geschenke für die Obdachlosen packt. „Leider war es aufgrund der Lage nicht möglich, irgendwelche Sachspenden oder dergleichen zu sammeln und einzupacken, zumal die Jugendfeuerwehren auch weiterhin keine Treffen und Dienste abhalten dürfen“, sagt Benjamin Klautke, Jugendfeuerwehrwart aus Hellendorf. Die Obdachlosenhilfe Hannover bedankte sich herzlich für die Spenden aus der Wedemark.

Von Sebastian Stein