Zum ersten Mal ist Marcel Ladzinski Kinderkönig in Hellendorf geworden – und nun wird es wohl Zeit, dort auch Mitglied bei den Schützen zu werden. Vorjahreskinderkönigin Lena stieg am Sonntag als Scheibenträgerin für den Zehnjährigen auf die Leiter und hängte beim Schützenausmarsch die Kinderscheibe an die Hauswand der Familie.

Zur Galerie Bevor der Schützenverein Hellendorf im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, würdigt er beim Volksfest 2019 erst noch seine 35-jährige Partnerschaft zu einer Feldjägerkompanie in Hannover.

In der Ortsfeuerwehr ist Marcel schon Mitglied, und bei den Schützen hat er im freien Wettbewerb bereits andere Preise gewonnen. Jetzt reihte er sich unter die Majestäten 2019 ein: Königin Kirstin Stenzel, Jugendkönigin Birte Buhrmester und Volkskönig Gerrit Petermann. Bei Ortsbürgermeister Carsten Wandke steht jetzt für ein Jahr der Kaiserpokal, beim Vereinsvorsitzenden Hartmut Pflüger die traditionelle Patenschaftsscheibe.

2020 wird großes Jubiläum gefeiert

Nur einen Tag räumte der Schützenverein diesmal vorsorglich sparsam seinem Dorf- und Schützenfest ein, denn 2020 steht Großes bevor: Dann wird das 100-jährige Bestehen gefeiert, und so ein Jubiläum fordert Vorbereitung und bringt Kosten mit sich. Aber beim offiziellen Frühstücksbüfett von Schützen und Dorfbevölkerung so kurz vor dem Hundertsten lebte im Dorfgemeinschaftshaus in der alten Kieskuhle dann doch noch eine andere Tradition auf.

35 Jahre Tradition mit Feldjägern

Seit 35 Jahren halten Schützenverein und das dritte Feldjägerregiment 2 aus Hannover eine lebendige Patenschaft aufrecht. Wie lebendig, zeigte der Besuch dreier munter angereister Gründungsmitglieder. Uwe Röstel machte sich dazu aus Berlin auf den Weg, Peter Pooch und Joachim Schmidtke kamen aus Hannover. Die Patenschaftskompanie präsentierte sich vor Ort und betonte mit ihrer aktuellen Leitung, Major Steffen Rohwedder und Kompaniefeldwebel Thomas Dikty, die Bedeutung der Verbindung.

Schutz gegen Regen – so oder so

Für den Schützenausmarsch unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Sarstedt mussten sich alle Teilnehmer auf Dauerregen einstellen. Und siehe da: Schützen verfügen über grün-weiße Regenschirme und durchsichtige Regenmäntel. Man sieht diese Ausstattung selten. Die Mäntel seien nicht so beliebt, weil man darunter schwitzt, verriet eine Schützendame. Die Soldaten wiederum mussten ihre Feldwetterjacken überziehen; eine andere regensichere Variante für festliche Ereignisse gebe es bei ihnen nicht, hieß es aus dem Bataillon.

Nach dem Umzug ließen sich die Schützenfestteilnehmer Kaffee und selbst gebackenen Kuchen schmecken, und die Kinder hatten ihren Spaß in der großen Hüpfburg der Gemeindefeuerwehr.

Von Ursula Kallenbach