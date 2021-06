Bestenbostel

Es wirkte wie ein klassischer Wahlkampftermin – war es laut Hendrik Hoppenstedt aber nicht. „Das ist typische Arbeit im Wahlkreis. Schön, dass das nach den Corona-Beschränkungen nun wieder möglich ist und man mit den Menschen in Kontakt treten kann“, sagte der CDU-Politiker und Staatsminister, als er jetzt den Gutshof Bestenbostel besuchte. Thema war dabei auch der Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums zum Insektenschutz, den das Kabinett im Februar nach langem Ringen beschlossen hatte – und der im Mai auf Drängen der Union kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags gestrichen worden war.

Christiane König, Betriebsinhaberin des seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Gutshofs, dessen Fichten und Kiefern für den Verkauf an die Forstbetriebsgemeinschaft Celler Land gehen, hatte Hoppenstedt eingeladen, um von den Nöten der Landwirte zu berichten. König hat nicht nur Felder verpachtet, sie unterstützt Landwirte auch in Steuerfragen.

König war bei Bauernprotesten in Berlin

„Durch meinen Job bin ich mit vielen Landwirten in Verbindung und weiß, was sie bewegt“, sagt König, die Mitglied im Landvolk Niedersachsen ist und im vergangenen Jahr während der Bauernproteste mit in Berlin war. Die Verunsicherung sei groß – genau wie Vorurteile gegenüber den Landwirten. Auf dem Gutshof-Gelände, auf dem vor zehn Jahren auch Wohnungen entstanden sind, befindet sich auch ein Waldkindergarten. König berichtet von Dreijährigen, „die rumerzählen, dass Äpfel wegen Glyphosat nicht gesund und die Bauern daran schuld sind“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoppenstedt weiß, dass den Landwirten mit unterschiedlichen Verordnungen und Richtlinien viel zugemutet werde und daher die Stimmung unter den Bauern nicht gut sei. Ziel müsse es jedoch sein, die Anwendung von Pflanzschutzmitteln zu reduzieren. „Und da sind wir politisch auf einem guten Weg.“ Der Bundestagsabgeordnete berichtet von der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, die noch im Juni im Bundesrat zur Abstimmung kommt. Außerdem ist in Kürze eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes Thema im Bundestag.

Hoppenstedt stellt finanzielle Hilfe in Aussicht

Das ist der Gutshof in Bestenbostel. Quelle: Stephan Hartung

Aus Sicht der Landwirte, so König, ist der Spagat schwer. Weniger Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bedeutet zwar mehr Insektenschutz – aber eben auch weniger Ertrag, was für weniger Einnahmen sorgt. „Wenn alles wie geplant verabschiedet wird, haben wir eine gute Basis geschaffen. Denn wir wollen in der Wahlperiode den Insektenrückgang stoppen – aber auch Bundesmittel ins Spiel bringen, um die Einkommenseinbußen zu reduzieren“, sagte Hoppenstedt. Der Bundestagsabgeordnete aus Burgwedel meint, dass es in Bayern und Baden-Württemberg bereits positive Resonanz auf die Pläne gebe.

Mit Blick auf den Niedersächsischen Weg, ein Aktionspaket, auf das sich 2020 Naturschützer, Landwirte und Landesregierung geeinigt hatten, um mit klaren Bestimmungen und wirtschaftlichen Anreizen mehr Natur- und Insektenschutz zu ermöglichen, sagte Hoppenstedt: „Niedersachsen könnte ein Land mit Modellcharakter werden.“ Er denke an einen runden Tisch, an dem beide Parteien Platz nehmen könnten: Naturschützer, die die Anwendung von Düngemittel ablehnen, und Landwirte, die meinen, sie aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu benötigen. „Die Landwirte“, so meinte König mit Blick auf die Berliner Gesetzesvorhaben, „sind schon bestraft genug. Wir hoffen, dass der Niedersächsische Weg der richtige ist und nicht von der Politik kaputtgemacht wird.“

Von Stephan Hartung