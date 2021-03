Wedemark

Mehrere Corona-Fälle haben nun dazu geführt, dass eine Kindertagesstätte in der Wedemark geschlossen werden musste. Betroffen ist die gemeindliche Henstorf-Kita am Südeschfeld in Bissendorf.

Nach Angaben von Bürgermeister Helge Zychlinski, der Pressevertreter jede Woche über die Corona-Lage informiert, seien in drei Gruppen insgesamt sieben positive Testungen erfolgt. Die vierte Gruppe sei geschlossen worden, da dort Geschwisterkinder betreut würden, die fünfte Gruppe aus Vorsicht dann ebenfalls. Eine solche Häufung in einer Kita sei eine neue Entwicklung, sagte Zychlinski.

Region: Fünf Kinder und zwei Mitarbeiter sind betroffen

Aus Sicht der Region Hannover, deren Gesundheitsamt federführend in der Betrachtung des Pandemiegeschehens ist, kann man jedoch nicht von einer Häufung sprechen. „Regionsweit gibt es aktuell 100 Fälle im Zusammenhang mit Kindertagesstätten“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. Ihm zufolge teilen sich die sieben Fälle in der Bissendorfer Kita auf fünf Kinder und zwei Mitarbeiter auf. Es seien mehrere Kita-Gruppen betroffen, da es Überlappungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den Kindergarten- und Krippengruppen gebe. Für einen Teil der positiv Getesteten und deren direkte Kontaktpersonen gilt nach Borschels Angaben die Quarantäne noch bis Freitag, 5. März, für andere bis Donnerstag, 11. März.

Hinweise, dass etwa private Feiern oder Kindergeburtstage, wie sie Zychlinski zuletzt kritisiert hatte, zum Infektionsgeschehen beigetragen haben könnten, hat die Region ausdrücklich nicht.

Von Frank Walter