Mellendorf

Die Ortsfeuerwehr Mellendorf ist am Sonnabend, 24. Juli, gegen 17 Uhr zu einem Brand auf einem Feld an der Andreas-Haselbacher-Straße gerufen worden. Dort war eine zuvor heiß gelaufene Heuballenpresse in Flammen aufgegangen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und ein Ausbreiten verhindern. An der Maschine entstand dennoch Totalschaden. Die Polizei beziffert diesen auf etwa 10.000 Euro.

Von Sven Warnecke