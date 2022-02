Wedemark

In der kommenden Woche können sich Impfwillige erneut in der Wedemark immunisieren lassen. Wichtig: Das Impfzentrum ist umgezogen. Es wird nicht mehr in der Jugendhalle, sondern in der Mehrzweckhalle Bissendorf, Am Mühlenberg 22, geimpft. Geöffnet ist von Dienstag, 1. März, bis Freitag, 4. März, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr. Geimpft werden Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren.

Kinderimpfen in der Jugendhalle

Das für Sonnabend, 26. Februar, zwischen 10 und 17 Uhr geplante Kinderimpfen findet noch in der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, statt. Das am Sonntag, 6. März, zwischen 10 und 17 Uhr vorgesehene Kinderimpfen ist dann in der Mehrzweckhalle.

Von Cecelia Spohn