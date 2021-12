Brelingen/Mellendorf

Eine kunstvolle Steinmetzarbeit hat die Kirchengemeinde St. Martini Brelingen von Jörg Rumpf aus Mellendorf als Geschenk erhalten. Es handelt sich um ein historisches Grabkreuz, das vermutlich aus der Zeit um 1900 stammt.

Der bis vor einem Jahr in Mellendorf tätige Steinmetz hatte dieses Kreuz auf seinem bisherigen Ausstellungsgelände an der Schaumburger Straße platziert. Dort musste es weichen. Einen neuen Platz hat das kunstvoll gearbeitete Kreuz jetzt auf dem Alten Friedhof in Brelingen an der Marktstraße erhalten. Dort hat Rumpf das Grabmal nun fachgerecht aufgestellt und auf einem Fundament befestigt.

Im letzten Moment vor der Räumung gerettet

„Eine Steinmetzarbeit, die heute kaum zu bezahlen wäre“, ist Jörg Rumpf überzeugt. Es stammt vermutlich von einem großen Grabmal des Mellendorfer Friedhofs. Dort hatten Rumpfs Vater und Großvater vor etlichen Jahrzehnten dieses Kunstwerk vor dem Verschrotten bewahrt. Noch gerade rechtzeitig bemerkten die beiden damals, die die Grabstelle samt Grabmal abgeräumt werden sollte. Kleine Blessuren haben die Rosen und der Anker davongetragen, doch insgesamt konnte das Meisterwerk der Handwerkskunst vor der Zerstörung bewahrt werden.

Von Sven Warnecke