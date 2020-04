Wedemark - So heiraten Paare in der Wedemark in Corona-Zeiten

Viele Paare in der Wedemark verzichten aufgrund der Corona-Pandemie vorerst darauf zu heiraten – andere vereinbaren gerade jetzt einen Termin, um sich abzusichern. Auch sonst ändert sich durch die Regeln so einiges für den vermeintlich schönsten Tag im Leben.