Abbensen

Die Polizei Mellendorf sucht eine Autofahrerin, die nach ersten Zeugenaussagen verantwortlich für einen Unfall an der Alten Zollstraße in Abbensen ist. So soll die Frau mit ihrem silberfarbenen Opel (ein Kleinwagen) einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford Ka erheblich im vorderen rechten Bereich beschädigt, dann aber ihre Fahrt fortgesetzt haben. Fragmente des Kennzeichens sind der Polizei bekannt. Der Schaden am Ford Ka beläuft sich auf rund 4000 Euro, berichtet die Polizei. Sie bittet um weitere Hinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander